Я увольняюсь. У нас разные ценности с новой командой Минздрава

Сьогодні ввечері стало відомо, що голова Національної служби здоров'я України - Олег Петренко - написав заяву про звільнення. Причини свого рішення він окреслив у дописі на Facebook, додавши декілька тез про майбутнє реформи системи охорони здоров’я в Україні: бути їй чи не бути.

LIGA.net публікує текст допису Петренка в зручному для читачів форматі.

Структурні реформи невідворотні та незворотні. Реформа системи охорони здоров’я – одна з таких. Справжня. Ніщо не зупинить ідею, час якої настав.

Я сьогодні написав заяву про звільнення з посади голови Національної служби здоров’я України. За власним бажанням. Сподіваюсь, найближчим часом Уряд її підтримає.

Причина - у нас різні фундаментальні цінності з командою, що зараз працює над трансформацією системи охорони здоров’я. І це заважає працювати і мені, і їм. Відсутність однакового розуміння мети, складності процесів, спільної відповідальності та постійний пошук простих рішень у складних питаннях, не допомагає знаходити спільну мову і постійно стає каменем спотикання.

Моє рішення в такому випадку - дати новій політичній команді можливість зробити це інакше, ніж робив і щоденно роблю це я. Бо дії завжди важливіші, ніж слова. Хоча слова теж важливі – я знаю, що значить створити організацію з чистого листа. ВЕЛИКУ організацію, якою є команда НСЗУ. Її люди - вони найцінніший актив!

Що це означає для продовження реформи?

Трансформацію системи уже не зупинити. Зміни проросли на місцях і запустили процеси та очікування на усіх рівнях системи. Головне ми точно зробили – дали зрозуміти, що реальні зміни можливі. Справжні. В інтересах споживачів медичних послуг та медичного персоналу.

В якому стані я залишаю НСЗУ - організацію, яку створив власноруч з нуля? Національна служба здоров’я України зараз - це жива структура з впровадженими та налаштованими процесами на всіх рівнях, з людським обличчям та натхненим серцем.

Це організація, яка здатна планувати та здійснювати задумане: первинка та реімбурсація тому живе підтвердження. Це потужна команда справжніх професіоналів, які розробили першу в Україні програму медичних гарантій. І які здатні втілити її в життя в повному обсязі у 2020 році. Так, це молода організація, але це вселяє надію, що вона ще може удосконалюватись і зростати.

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Первинна медична допомога повністю перейшла на нову модель фінансування. Програма реімбурсації "Доступні ліки" оновилася, всі процеси перейшли в електронну систему, з бюджеторієнтованої програма стала спрямованою на потреби пацієнта. Програма медичних гарантій з розрахунками, тарифами, пакетами послуг розроблена. Бюджет 2020 прийнятий. Тільки вперед!

Чим би я хотів, щоб була НСЗУ зараз?

У мене відповідь одна – НСЗУ повинна стати єдиним національним стратегічним закупівельником медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, з однаковими для усіх правилами та прозорим розподілом коштів.

Це і є один із видів загальнообов’язкового солідарного медичного страхування. Так це працює в багатьох розвинених країнах. І тільки в такому статусі ми зможемо відповісти на виклики, які стоять перед системою охорони здоров’я України.

Чим точно не повинна бути НСЗУ - "бухгалтерією" при МОЗі. Більше поки коментувати своє рішення я не буду.

Але, далі буде. Не перемикайтесь…

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