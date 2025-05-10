Господарський кодекс України, ухвалений у 2003 році, повинен був стати основою регулювання господарських відносин і кроком у напрямі адаптації економіки України до світових стандартів. Однак на практиці багато його положень були пережитком радянського бачення економічного розвитку країни.

З ухваленням Закону 4196-IX від 09.01.2025 Господарський кодекс з 28 серпня 2025 року визнається таким, що втратив чинність.

Це рішення поставило крапку в дискусіях навколо доцільності скасування Господарського кодексу, але, своєю чергою, порушило багато питань щодо можливих наслідків, зокрема з боку бізнес-спільноти.

Перш за все бізнесу, діяльність якого ведеться в одній із таких організаційно-правових форм, як:

приватне підприємство

дочірнє підприємство

іноземне підприємство

підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)

підприємство споживчої кооперації

Рекомендуємо звернути увагу, що з 28.08.2025 буде заборонено створення юридичних осіб у цих організаційно-правових формах, а для наявних надається трирічний строк для приведення їхніх статутів та внутрішніх положень у відповідність до вимог законодавства.

Варто зазначити, що законодавець, з одного боку, прямо не забороняє існування вищезазначених підприємств після закінчення перехідного періоду, але з іншого боку, правова невизначеність може негативно вплинути на взаємовідносини з контрагентами, банківськими установами, отримання державних гарантій, а також ускладнити ведення господарської діяльності в цілому.

Таким чином, з метою недопущення негативних наслідків для цієї категорії бізнесу є сенс використати перехідний період для ухвалення рішення щодо зміни організаційно-правової форми, обравши одну з форм, передбачену чинним законодавством.