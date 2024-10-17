Было бы странно, если бы все, что мы знали об украинских прокурорах, не привело нас к мысли, что 49 жадных чертей еще и инвалидность себе оформили

49 прокуроров...

Любопытно, что борьба с коррупцией демотивирует украинцев. Потому что годами все эти прокуроры оформляли себе инвалидность, все об этом знали, но это было тихо.

Годами на региональном уровне существовали и существуют княжества, где сюзеренами являются местный прокурор, местный глава СБУ и еще какой-то там местный бонз, и все они друг другу родственники или кумовья.

А сейчас вскрыли гнойник. И люди взбешены, злы, растеряны. Ползут в погребальную яму. А произошло только то, что в Хмельницком включили свет. И тараканов заметили.

Но несется немного другое. Уныние и измена. От прогресса в борьбе с коррупцией. Да, прогресса очень маленького, прямо мини-шаг состоялся. И да, шаг не системный. Но ведь в верном направлении.

А каждый раз прямо взрыв. Поймали Крупу – кошмар. Раскручивают кейс Крупы и идут по волшебным спискам (вот молодец, дама, все хранила, везде у нее порядок), опять не слава богу.

Это немного лицемерно. Потому что вроде бы не знали, а сейчас открылись глаза…

Поскольку единственный вывод напрашивается, что лучше не бороться. Не публиковать. Как в России. И тогда не будет воплей о самой большой в мире коррупции (что само по себе является диким бредом). Как у ребенка. Я закрыл глаза, я не вижу проблемы, ее нет. Ведь реально куча людей в Украине на полном серьезе сейчас аргументирует, что зачем бороться с Россией, если у нас коррупция...

Какой является правильная реакция на подобные разоблачения? Это хорошо, но нужно больше. Ну реально хорошо, что вскрыли этих прокуроров. Второе – нужны реформы. Нужно строить институты, которые просто не работают. И у которых ключ. Здесь вам последняя нобелевка по экономике в помощь.

В том числе провести реформу прокуратуры, которую когда-то саботировали и так и не завершили. Сюда следует направлять свою энергию. Не просто кричать: "А-а-а, мы все умрем, потому что у нас коррупция".

Нужен конструктив вместо погребальной ямы. Туда нас и без того загоняет российская пропаганда. Пытаясь обесценить роль украинского государства как такового. С логическим выводом – нечего его защищать.

А правда такова, что мы – коррумпированное государство. И каждая новость о разоблаченной коррупции должна радовать, а не демотивировать. Ибо публичность – один из главных инструментов борьбы с коррупцией. И это просто должно становиться еще одним шагом в системной борьбе.

Но еще правда в том, что мы не только коррумпированное государство. Что есть еще многое об Украине помимо коррупции. И этого нельзя забывать. Как и нельзя терпеть коррупцию. И голосовать за коррупционеров. И не голосовать за них на местном уровне. Потому что "он сукин сын, но наш сукин сын".

49 прокуроров с липовыми справками? Логично, мы все знаем об украинской прокуратуре. И это просто означает, что реформа по построению нового института вместо неработающего коррумпированного ведомства нужна. Было бы странно, если бы все, что мы знали об украинских прокурорах, не привело нас к мысли, что 49 жадных чертей на всякий случай еще и инвалидность себе оформили.

И да, эти 49 прокуроров не с Марса прилетели. Они наши, украинские. У них куча родственников. И они просто одни из клиентов доброй пани Крупы. Услугами которой пользовались не только чиновники. Просто не сделаешь новость "49 экономистов" или "37 строителей" получили справку… а "49 прокуроров" звучит.

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