В условиях растущей потребности в доступном жилье, особенно для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и других социально уязвимых групп, перед органами власти встает важный стратегический вопрос: что эффективнее — реконструкция существующих зданий или новое строительство? Оба подхода имеют свои преимущества и ограничения. Проанализируем ключевые аспекты этого выбора на основе данных международных исследований и практических кейсов.

Преимущества реконструкции

1. Экономическая целесообразность

Реконструкция, как правило, обходится на 20–50% дешевле, чем возведение нового здания. Это объясняется наличием уже существующего каркаса, подключением к инженерным сетям и существующей городской инфраструктурой. Согласно отчету OECD Brick by Brick (2021), модернизация существующего жилого фонда часто является более выгодным решением для создания социального жилья в городах.

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