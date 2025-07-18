У контексті дедалі більшої потреби в доступному житлі, особливо для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших соціально вразливих груп, перед органами влади постає важливе стратегічне питання: що ефективніше — реконструкція наявних будівель чи нове будівництво? Обидва підходи мають свої переваги та обмеження. Проаналізуємо ключові аспекти цього вибору на основі даних міжнародних досліджень та практичних кейсів.

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Переваги реконструкції

1. Економічна доцільність

Реконструкція зазвичай обходиться на 20–50% дешевше, ніж зведення нової будівлі. Це пояснюється наявністю вже збудованого каркаса, підключенням до інженерних мереж та наявністю міської інфраструктури. За даними OECD у звіті "Brick by Brick" (2021), модернізація наявного житлового фонду часто є вигіднішим рішенням для створення соціального житла у містах.

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