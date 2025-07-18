Реконструкція чи нове будівництво для соціального житла: переваги та недоліки
У контексті дедалі більшої потреби в доступному житлі, особливо для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших соціально вразливих груп, перед органами влади постає важливе стратегічне питання: що ефективніше — реконструкція наявних будівель чи нове будівництво? Обидва підходи мають свої переваги та обмеження. Проаналізуємо ключові аспекти цього вибору на основі даних міжнародних досліджень та практичних кейсів.
Переваги реконструкції
1. Економічна доцільність
Реконструкція зазвичай обходиться на 20–50% дешевше, ніж зведення нової будівлі. Це пояснюється наявністю вже збудованого каркаса, підключенням до інженерних мереж та наявністю міської інфраструктури. За даними OECD у звіті "Brick by Brick" (2021), модернізація наявного житлового фонду часто є вигіднішим рішенням для створення соціального житла у містах.
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