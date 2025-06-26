Для Кремля важно, чтобы "крайними" за обстрелы оказались ВСУ или украинская власть. Мы держимся круто и не должны дать Путину шансов на это

LIGA.net запустила новый формат колонок – голосовые "мнения" спикеров их собственным голосом, а не сгенерированные искусственным интеллектом. О чем Мнение Павла Казарина: как и в начале полномасштабного вторжения, Россия стремится к тому, чтобы причиной страданий мирных жителей в Украине считался сам факт сопротивления агрессии. Именно поэтому продолжаются обстрелы украинских городов;

Украина дает солидарный ответ – большинство готово не идти на уступки Кремлю, свидетельствуют опросы. Поэтому доверять стоит социологии, а не соцсетям, наполненным российскими ботами;

Россия не достигает своей цели, мы демонстрируем высокий уровень стойкости, на который вряд ли были бы способны страны-партнеры;

Кремль так и не научился понимать Украину без своей идеологической мишуры и рассчитывает, что усталость украинцев будет накапливаться;

впереди сложный год, но Украина не должна дать Путину шанса посеять раздор внутри страны.

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