Мнение
думки вголос
Россия бьет по Украине, чтобы мы били друг друга
Павел Казарин
журналист, публицист, военный Вооруженных Сил Украины
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О чем Мнение Павла Казарина:
- как и в начале полномасштабного вторжения, Россия стремится к тому, чтобы причиной страданий мирных жителей в Украине считался сам факт сопротивления агрессии. Именно поэтому продолжаются обстрелы украинских городов;
- Украина дает солидарный ответ – большинство готово не идти на уступки Кремлю, свидетельствуют опросы. Поэтому доверять стоит социологии, а не соцсетям, наполненным российскими ботами;
- Россия не достигает своей цели, мы демонстрируем высокий уровень стойкости, на который вряд ли были бы способны страны-партнеры;
- Кремль так и не научился понимать Украину без своей идеологической мишуры и рассчитывает, что усталость украинцев будет накапливаться;
- впереди сложный год, но Украина не должна дать Путину шанса посеять раздор внутри страны.
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