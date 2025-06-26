Думка
думки вголос
Росія б’є по Україні, щоб ми били один одного
Павло Казарін
журналіст, публіцист, військовий Збройних Сил України
LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.
Про що Думка Павла Казаріна:
- як і на початку повномасштабного вторгнення, Росія прагне, щоб причиною страждань цивільних в Україні вважався сам факт спротиву агресії. Саме тому тривають обстріли українських міст;
- Україна дає солідарну відповідь – більшість готова не йти на поступки Кремлю, свідчать опитування. Тому довіряти варто соціології, а не соцмережам, наповненим російськими ботами;
- Росія не досягає своєї мети, ми демонструємо високий рівень стійкості. на який навряд чи були б спроможні країни-партнери;
- Кремль так і не навчився розуміти Україну без своєї ідеологічної мішури і розраховує, що втома українців накопичуватиметься;
- попереду складний рік, та Україна не має дати шансів Путіну розсварити нас зсередини.
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