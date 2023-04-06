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С кем новый министр образования идет в бой?

Цей матеріал також доступний українською
С кем новый министр образования идет в бой?

эксперт Украинского института будущего
06.04.2023, 21:00

Первыми заняли свои позиции инноваторы и дипломаты. А вот что делать с высшим образованием в министерстве, похоже, еще не знают.

В образовании накопилась целая стопка проблем, которые война только умножила. Так что актуальными стали именно системные изменения. Для этого нужна соответствующая команда.

Первое кадровое решение нового министра Оксена Лисового – назначение Татьяны Вакуленко директором Украинского центра оценивания качества образования – вызвало достаточно одобрительный резонанс образовательного сообщества. И это закономерно, ведь УЦОКО отвечает за внешнее независимое оценивание. А это по сути – бастион добродетели в образовании. Татьяна Вакуленко сделала многое для роста доверия к ВНО и к развитию системы образовательных измерений.

Заместителем министра по цифровой трансформации стал Дмитрий Завгородний, до этого возглавлявший в МОН директорат цифровой трансформации. С 2019 года Дмитрий был советником на общественных началах в Министерстве цифровой трансформации Украины по образованию и науке и внештатным менеджером проекта "Всеукраинская школа онлайн". В 2022 году попал в рейтинг молодых инноваторов "30 до 30: лицо будущего" журнала Forbes Украина.

Заместителем министра по европейской интеграции стал Евгений Кудрявец. До этого он был заместителем Лисового в Малой академии наук. Евгений отметился рядом достижений в образовательной дипломатии. В частности, он убедил Genius Olympiad Board (Нью-Йорк, США), предоставить Украине своеобразную "франшизу" на проведение соответствующего конкурса. До сих пор это происходило всего несколько раз за всю историю Всемирной Олимпиады гениев. Ему удалось наладить партнерство с NASA, Francis Crick Institute, Ontario Science Center, MoMath, MILSET, Science Center Singapore, George Washington University, New York University и другими солидными исследовательскими центрами.

А вот противоречивым стало переназначение замминистра Андрея Витренко, пришедшего в МОН со времен каденции Шкарлета. Он достаточно агрессивно отзывался против оппонентов одиозного министра. К тому же, без его подписи вряд ли было бы отменено Постановление Кабмина "О распределении расходов государственного бюджета между учреждениями высшего образования на основе показателей их образовательной, научной и международной деятельности". Конечно, здесь Витренко, скорее всего, следовал указаниям своего шефа и ректорского лобби. Но тем не менее.

Могу предположить, что такое кадровое решение Лисового связано с тем, что до сих пор не сформировано видение, что делать с высшим образованием. В частности, на этапе восстановления. И кроме того, нет рядом человека, готового взять на себя ответственность за это проблемное направление. Поэтому Витренко нужен, чтобы новый министр по крайней мере не потерялся в этом треше. Также вероятно, что стратегические решения относительно судьбы украинских университетов будут приниматься на уровне вице-премьера Федорова, а в МОН просто нужны искусные исполнители. Поэтому здесь нужно наблюдать.

Формирование команды продолжается. Впереди у нового министра еще много непростых решений. Основной интригой остается, кто станет первым заместителем и фактически – руководителем аппарата. Важно также, кто будет руководить направлением науки. Немало ожиданий и решений относительно Института модернизации образования и Института образовательной аналитики. Первый отвечает за подготовку учебников (а здесь, по сути, редко издание обходилось без скандалов); второй нужен для того, чтобы у руководства МОН была четкая картинка состояния сферы, обновляющаяся в режиме реального времени.

Собственно, для этого и был в свое время выделен для этого института грант Всемирного банка. А отсутствие результатов надолго посеяло скепсис этого учреждения к системе украинского образования. Следовательно, в обоих случаях требуется тщательный аудит и смелые управленческие решения.

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Министерство образования и науки Украины
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