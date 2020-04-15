Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.04.2020, 13:24

Самоизоляция и обсервация: какая разница между этими мерами борьбы с COVID-19

Самоизоляция и обсервация: какая разница между этими мерами борьбы с COVID-19
юрист ETERNA LAW

Чтобы не допустить массового заражения населения коронавирусом, приняты меры изолировать зараженных граждан путем самоизоляции или обсервации (укр.)

Зі спалахом поширення короновірусної інфекції COVID-19, актуальними питаннями стали самоізоляція та обсервація хворих (або потенційно хворих) людей від інших осіб з метою недопущення масового зараження населення.

Щоб врегулювати ці питання, державні органи влади України вимушено прийняли рішення, націлені на мінімізацію розповсюдження інфекції на території країни.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Законом України №540-IX від 30 березня 2020 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" визначено, що громадяни України, які повертаються до України з країн, де виявлено особливо небезпечні інфекційні хвороби, зобов’язані виконувати обмежувальні протиепідемічні заходи, встановлені уповноваженими органами, у тому числі щодо перебування в ізоляції на визначений цими органами термін.

Читайте також - Ви на лікарняному через COVID-19? Вам передбачено фіндопомогу. Як її отримати

У той же час, Постановою Кабінету міністрів України (КМУ) № 211 від 11 березня 2020 року, передбачез

Так, самоізоляції потребують особи:

  • які мали контакт з хворим на COVID-19. Крім осіб, які перебували у засобах індивідуального захисту у звни’язку з виконанням службових обов’язків;
  • щодо яких є підозра на інфікування, або особи, які хворіють на COVID-19 та не потребують госпіталізації;
  • які досягли 60-річного віку, крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури.

Відповідно до постанови №211, обов’язковій госпіталізації до обсерваторів (ізоляторів) підлягають особи, які:

  • заявили про добровільну госпіталізацію до обсерватора (ізолятора) у зв’язку з неможливістю дотримання вимог самоізоляції;
  • двічі порушили умови самоізоляції;
  • мали контакт із хворими або мають ознаки інфікування COVID-19 та відмовляються від медичного обстеження, за направленням лікуючого лікаря;
  • здійснюють перетин державного кордону;
  • які в’їжджають з тимчасово окупованих територій.

Строк перебування хворого або особи з підозрою на інфікування COVID-19 на самоізоляції визначається лікуючим лікарем, у той час як строк обсервації становить 14 днів.

Читайте також - Онлайн-освіта: нашим дітям пропонують халтуру замість якісного продукту

Слід зазначити, що перебування особи на самоізоляції або обсервації має підтверджуватись документально шляхом оформлення листка непрацездатності (лікарняного), який видається у відповідності до Інструкції №455 від 13 листопада 2001 року про порядок видачі документів, які засвідчують тимчасову непрацездатність.

Такий листок непрацездатності є підставою для отримання офіційно працевлаштованим працівником допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Варто наголосити, що до моменту запровадження електронного реєстру листків непрацездатності, для отримання виплат по лікарняному, працівник має самостійно подати роботодавцю відповідний листок непрацездатності.

Еще по теме
Все материалы автора
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
Отправить:
Распечатать:
Теги: карантин, коронавирус, електронний лікарняний, самоізоляція, обсервація, листок непрацездатності, лікарняний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Ольга Устинова, СЕО Vodafone Украина: Я получаю 100 электронных писем в день
Идеи и Кейсы Ольга Устинова, СЕО Vodafone Украина: Я получаю 100 электронных писем в день
Идеи и Кейсы
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 