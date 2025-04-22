Пока чат-боты ИИ продолжают развиваться, Россия заражает их контентом, сформированным по кремлевским лекалам

За три года войны в Украине Россия расширила, усовершенствовала и адаптировала свою кампанию влияния, направленную на значительную часть мира, распространяя контент в статьях Википедии и популярных инструментах искусственного интеллекта (ИИ).

Во время избирательных кампаний в Румынии и Молдове, а также в ходе политических дискуссий между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, сеть пророссийских порталов активизировала свою деятельность — распространяя материалы из санкционированных СМИ и синхронизируя глобальные информационные потоки с кремлевской нарративной машиной.

Глобализированная российская сеть

Сеть "Правда" — это совокупность фальшивых новостных порталов, нацеленных на более чем восемьдесят стран и регионов мира. Она была запущена Россией в 2014 году. В 2024 году французский наблюдательный орган по борьбе с дезинформацией Viginum опубликовал результаты расследования этой операции, выявив вредоносную деятельность IT-компании из Крыма.

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Эти выводы затем были подтверждены в аналитическом центре Digital Forensic Research Lab (DFRLab) при Atlantic Council, зафиксировав прямое российское вмешательство.

Сеть "Правда" действует как "информационная прачечная", усиливая и насыщая новостное пространство штампами из российских СМИ и пророссийских Telegram-каналов. В течение "супервыборного" 2024 года эта сеть создавала сайты, нацеленные специально против НАТО, Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона и других мировых лидеров и политиков.

Эта стратегия, вероятно, направлена на то, чтобы обойти глобальные санкции против российских СМИ, и сейчас она отравляет инструменты искусственного интеллекта и Википедию.

Выдавая себя за авторитетные источники в Википедии и достоверные новостные ресурсы, на которые ссылаются популярные большие языковые модели (LLM), российские нарративы переписывают историю войны России против Украины. Прямой результат — западная аудитория сталкивается с пророссийским, антиукраинским и антизападным контентом при использовании чат-ботов ИИ, основанных на LLM, обученных на таких источниках, как Википедия.

Что дальше?

Это часть выводов расследования, проведенного DFRLab в партнерстве с финской компанией CheckFirst. В результате исследования была разоблачена долгосрочная российская кампания онлайн-влияния, которая уже укоренилась в глобальном интернет-пространстве.

В рамках этого проекта мы опубликовали серию углубленных аналитических материалов. Чтобы оценить, визуализировать и разоблачить влияние сети "Правда", мы создали интерактивную панель и карту, а также открытые наборы данных, которые показывают, как именно те или иные страны становятся объектами влияния.

Пока чат-боты ИИ продолжают развиваться, Россия заражает их контентом, сформированным по кремлевским лекалам, с целью воздействия на глобальное информационное пространство. Это искажает восприятие фактов обществом и подрывает его способность принимать обоснованные решения.

Эта операция ставит новые вопросы о прозрачности тренировки моделей ИИ и модерации контента, который поступает из источников, которые давно используются Россией для дезинформации и разделения Запада в вопросе поддержки Украины.

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