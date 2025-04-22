Поки чат-боти ШІ продовжують розвиватися, Росія заражає їх контентом, сформованим за кремлівськими лекалами

За три роки війни в Україні Росія розширила, вдосконалила й адаптувала свою кампанію впливу, спрямовану на значну частину світу, поширюючи контент у статтях Вікіпедії та популярних інструментах штучного інтелекту (ШІ).

Під час виборчих кампаній у Румунії та Молдові, а також у ході політичних дискусій між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, мережа проросійських порталів активізувала свою діяльність — поширюючи матеріали із санкціонованих медіа та узгоджуючи глобальні інформаційні потоки з кремлівською наративною машиною.

Глобалізована російська мережа

Мережа "Правда" — це сукупність фальшивих новинних порталів, спрямованих на понад вісімдесят країн і регіонів світу. Її було запущено Росією у 2014 році. У 2024-му французький наглядовий орган з протидії дезінформації Viginum оприлюднив результати розслідування цієї операції, виявивши шкідливу діяльність IT-компанії з Криму.

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Ці висновки згодом підтвердили в аналітичному центрі Digital Forensic Research Lab (DFRLab) при Atlantic Council, зафіксувавши пряме російське втручання.

Мережа "Правда" діє як "інформаційна пральня", посилюючи й насичуючи новинний простір штампами з російських ЗМІ та проросійських Telegram-каналів. Упродовж "супервиборчого" 2024 року ця мережа створювала сайти, спрямовані спеціально проти НАТО, Дональда Трампа, президента Франції Емманюеля Макрона та інших світових лідерів і політиків.

Ця стратегія, ймовірно спрямована на те, щоб обійти глобальні санкції проти російських медіа, нині отруює інструменти штучного інтелекту та Вікіпедію.

Видаючи себе за авторитетні джерела у Вікіпедії та перевірені новинні ресурси, на які посилаються популярні великі мовні моделі (LLM), російські наративи переписують історію війни Росії проти України. Безпосередній наслідок — західна аудиторія стикається з проросійським, антиукраїнським і антизахідним контентом під час використання чат-ботів ШІ, що ґрунтуються на LLM, натренованих на таких джерелах, як Вікіпедія.

Що далі?

Це частина висновків розслідування, проведеного DFRLab у партнерстві з фінською компанією CheckFirst. У результаті дослідження була викрита довготривала російська кампанія онлайн-впливу, що вже вкорінилася в глобальному інтернет-просторі.

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У межах цього проєкту ми оприлюднили серію поглиблених аналітичних матеріалів. Щоб оцінити, візуалізувати й викрити вплив мережі "Правда", ми створили інтерактивну панель і карту, а також відкриті набори даних, що показують, як саме ті чи інші країни стають об'єктами впливу.

Поки чат-боти ШІ продовжують розвиватися, Росія заражає їх контентом, сформованим за кремлівськими лекалами, з метою впливу на глобальний інформаційний простір. Це спотворює сприйняття фактів суспільством і підриває його здатність ухвалювати обґрунтовані рішення.

Ця операція ставить нові питання щодо прозорості тренування моделей ШІ та модерації контенту, що походить із джерел, які давно використовуються Росією для дезінформації та розколу Заходу в питанні підтримки України.

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