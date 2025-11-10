Школа эпохи перемен: индивидуальные образовательные траектории и персональные "карты"
LIGA.net открывает цикл колонок о новых трендах в современном образовании, которые сегодня входят в повседневную практику украинских школ.
Образование меняется, и это неотвратимо, ведь мы живем не в вакууме. Мы привыкли воспринимать школу как нечто стабильное, но сегодня стабильность – это именно способность изменяться.
Образовательная система не может и не должна быть изолированной от глобальных вызовов (технологии, война, рынок труда, информационные перегрузки), которые заставляют переосмысливать подходы к обучению. Дети рождаются в цифровую реальность, получают информацию не только из учебника, а из тысячи источников, и мыслят не "уроками", а связями.
Это требует появления другой школы – не только модернизированной, но и переосмысленной.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)