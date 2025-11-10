LIGA.net відкриває цикл колонок про нові тренди у сучасній освіті, які сьогодні входять у повсякденну практику українських шкіл.



Освіта змінюється, і це невідворотно, адже ми живемо не у вакуумі. Ми звикли сприймати школу як щось стабільне, але сьогодні стабільність – це саме здатність змінюватися.

Освітня система не може і не має бути ізольованою від глобальних викликів (технології, війна, ринок праці, інформаційні перевантаження) змушують переосмислювати підходи до навчання. Діти народжуються у цифрову реальність, отримують інформацію не лише з підручника, а з тисячі джерел, і мислять не "уроками", а зв’язками.

Це вимагає появи іншої школи – не лише модернізованої, а й переосмисленої.

