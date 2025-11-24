Будущая школа должна сочетать, а не противопоставлять "soft skills" и академическую основу

Образовательная система не может и не должна быть изолированной от глобальных вызовов (технологии, война, рынок труда, информационные перегрузки), которые заставляют переосмысливать подходы к обучению. Дети рождаются при новой цифровой реальности, они получают информацию не только из учебника, а из тысячи источников, и мыслят не "уроками", а связями. Это требует появления новой школы – не только модернизированной, но и переосмысленной.

LIGA.net продолжает цикл публикаций о новых трендах в современном образовании, которые сегодня входят в повседневную практику украинских школ.





До сих пор идет дискуссия: что важнее, прочные академические знания или навыки XXI века? Но это противопоставление уже не работает. Мир, в котором дети вырастают сегодня, требует и глубины, и гибкости. Образование, которое разводит эти составляющие по разным углам, готовит их не к будущему, а к миру, уже не существующему.

Противопоставление "soft skills" и "hard skills" – одно из самых живучих заблуждений в украинской образовательной дискуссии.

