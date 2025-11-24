Освітня система не може і не повинна бути ізольованою від глобальних викликів (технології, війна, ринок праці, інформаційне навантаження), які змушують переосмислювати підходи до навчання. Діти народжуються за нової цифрової реальності, вони одержують інформацію не тільки з підручника, а з тисячі джерел, і мислять не "уроками", а зв'язками. Це вимагає появи нової школи – не лише модернізованої, а й переосмисленої.

LIGA.net продовжує цикл публікацій про нові тренди у сучасній освіті, які сьогодні входять у повсякденну практику українських шкіл.





Досі точиться дискусія: що важливіше, міцні академічні знання чи навички XXI століття? Але це протиставлення вже не працює. Світ, у якому діти виростають сьогодні, вимагає і глибини, і гнучкості. Освіта, яка розводить ці компоненти по різних кутах, готує їх не до майбутнього, а до світу, якого вже не існує.

Протиставлення "soft skills" і "hard skills" – одна з найживучіших помилок в українській освітній дискусії.

