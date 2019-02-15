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15.02.2019, 12:00

Слово Предстоятеля ПЦУ до Міжнародного дня онкохворої дитини

Слово Предстоятеля ПЦУ до Міжнародного дня онкохворої дитини
Митрополит Київський і всієї України

15 лютого - день, коли Церква, держава, громадські організації, волонтери та всі небайдужі по особливому звертають увагу на онкохворих дітей

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Слово Предстоятеля Української Православної Церкви (ПЦУ)
до Міжнародного дня онкохворої дитини  

Дорогі у Христі!

Все життя людини складається з різних зустрічей чи то з рідними та близькими, чи з колегами по роботі, чи з перехожими людьми. Всі вони нам являють одне – таїнство існування іншої людини. 

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15 лютого є Міжнародним днем дитини, яка хвора на рак. Тобто це день, коли Церква, держава, громадські організації, волонтери та всі небайдужі по особливому звертають увагу на онкохворих дітей. Сьогодні, в день Стрітення Господнього, ми маємо можливість ще однієї зустрічі, яка подібно, як зустріч старця Симеона з Ісусом, може перемінити наше життя – це зустріч із онкохворою дитиною. 

Кожна дитина, а особливо та, яка переживає важку хворобу, має право на повноцінне духовне і фізичне життя, повагу, дбайливе ставлення персоналу лікарень та соціальних служб, доступ до вичерпної, зрозумілої медичної та правової інформації щодо перебігу хвороби, а особливо забезпечення доступу до знеболення. 

Треба пам’ятати, що Господь створив і лікаря, і ліки, а зрештою Сам прийшов у цей світ, сповнений страждань, щоб бути нашим милосердний Лікарем, щоб за словами пророка Ісаї "взяти на себе наші хвороби", а "Його ранами ми зцілились".

Сьогодні, звертаючись до всіх людей доброї волі, хочу наголосити, що Господь через нас проявляє Свою любов та милосердя, які наче світло освітлюють темряву повсякденного життя. 

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Тож нехай ця сьогоднішня зустріч не обтяжує вас, а стане нагодою зустрітися з самим Господом, який сказав: "Що ви зробили одному з цих найменших - Мені зробили".       

Ми, як Церква, знаємо, що в підтримці оживає надія. Покажімо, що саме в час відвідин онкохворої дитини та її рідних у вас немає важливішої людини за неї, скажіть: «Я з тобою», проявіть любов всього вашого єства, бо Господь заповідає: «Як Я полюбив Вас так і ви любіть один одного» (Ін. 13: 34).

Дорогі діти, не здавайтеся і перемагайте за допомогою Божою хворобу, і Господь, Який сказав: «Прийдіть до Мене, всі струджені і обтяжені, і Я заспокою вас» (Мф. 11: 28), через велику віру допоможе Вам. 

Нехай Господь зростить у всіх нас чесноти віри, надії і любові, так щоб ми ніколи не вагалися й не сумнівалися в Богові та в упованні на Його могутню й неодмінну допомогу та полегшення в час хвороб і страждань.

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ЕПІФАНІЙ,
Митрополит Київський і всієї України
15 лютого 2019 р.

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Теги: релігія, митрополит Епіфаній
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