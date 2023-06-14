Смешной враг – наполовину уничтоженный враг. Пора достать еще одно оружие

Россияне клюнули на наживку и включились в игру в переименование городов. Их ужасно задела идея переименования России в Московию, но реагировать на нас они считали ниже своего достоинства.

А вот идея поляков переименовать Калининград в Кролевец их вывела из себя, и россияне решили вернуть польским городам немецкие названия: Данциг, Бреслау и т.д.

Если россиян от этого так пучит, мы должны продолжить их же традицию "не дадим переписать историю", и считаю, что Москве нужно вернуть историческое название "Кучково".

Приведу цитату из мудрой статьи: "Москва первое время носила второе название Кучково (по владениям суздальского боярина Кучки). В новгородской берестяной грамоте второй половины XII века Москва упомянута как Кучков. В ходе событий междоусобной войны 1174—1176 годов, осенью 1176 года Москва и окрестные деревни были сожжены во время нападения рязанского князя Глеба Ростиславича, но вскоре город был восстановлен".

На самом деле парламент должен хотя бы зарегистрировать такой законопроект, ведь для информационно-психологической войны нет ничего лучше, чем дискуссия о Кучкове на фоне контрнаступления.

Смешной враг – наполовину уничтоженный враг.

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