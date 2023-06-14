UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Мир азарта
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Смешной враг – наполовину уничтоженный враг. Пора достать еще одно оружие

Цей матеріал також доступний українською
Смешной враг – наполовину уничтоженный враг. Пора достать еще одно оружие

исполнительный директор Украинского Института Будущего
14.06.2023, 21:53

Москве нужно вернуть историческое название. Хотя бы на бумаге

Россияне клюнули на наживку и включились в игру в переименование городов. Их ужасно задела идея переименования России в Московию, но реагировать на нас они считали ниже своего достоинства.

А вот идея поляков переименовать Калининград в Кролевец их вывела из себя, и россияне решили вернуть польским городам немецкие названия: Данциг, Бреслау и т.д.

Если россиян от этого так пучит, мы должны продолжить их же традицию "не дадим переписать историю", и считаю, что Москве нужно вернуть историческое название "Кучково".

Приведу цитату из мудрой статьи: "Москва первое время носила второе название Кучково (по владениям суздальского боярина Кучки). В новгородской берестяной грамоте второй половины XII века Москва упомянута как Кучков. В ходе событий междоусобной войны 1174—1176 годов, осенью 1176 года Москва и окрестные деревни были сожжены во время нападения рязанского князя Глеба Ростиславича, но вскоре город был восстановлен".

На самом деле парламент должен хотя бы зарегистрировать такой законопроект, ведь для информационно-психологической войны нет ничего лучше, чем дискуссия о Кучкове на фоне контрнаступления.

Смешной враг – наполовину уничтоженный враг.

 

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
переименованиедеколонизация
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 