Час перейменувати і Москву

Росіяни клюнули на наживку і долучилися до гри в перейменування міст. Їх страшенно зачепила ідея перейменування Росії в Московію, але реагувати на нас вони вважали нижче своєї гідності.

А от ідея поляків перейменувати Калінінград на Кролевець їх вивела з себе, і росіяни вирішили "повернути" польським містам німецькі назви: Данціг, Бреслау тощо.

Якщо росіян від цього так пучить, ми маємо продовжити їхню ж традицію "не дадим переписать историю", і вважаю, що Москві треба повернути історичну назву "Кучково".

Наведу цитату з мудрої статті: "Москва первое время носила второе название Кучко́во (по владениям суздальского боярина Кучки). В новгородской берестяной грамоте второй половины XII века Москва упомянута как Кучко́в. В ходе событий междоусобной войны 1174—1176 годов, осенью 1176 года Москва и окрестные сёла были сожжены во время нападения рязанского князя Глеба Ростиславича, но вскоре город был восстановлен".

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Насправді парламент має хоча б зареєструвати такий законопроєкт, адже для інформаційно–психологічної війни немає нічого кращого, ніж дискусія про Кучково на фоні контрнаступу.

Смішний ворог – наполовину знищений ворог.

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