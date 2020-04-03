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03.04.2020, 15:02

Современное образование поколений Z и Alpha: успевает ли Украина за трендами?

Современное образование поколений Z и Alpha: успевает ли Украина за трендами?
руководитель направления Prestigio Solutions украинского ИТ-дистрибьютора АСБИС-Украина

От качества образования зависит уровень развития экономики на несколько десятилетий. Поспевает ли Новая украинская школа за мировыми трендами?

В Украине с 2017 года реализуется реформа "Новая украинская школа" (НУШ) Министерства образования и науки, концепция которой базируется на лучших мировых практиках. Ее цель – обновить школьную программу и приблизить украинское образование к лучшим европейским стандартам.

О важности модернизации системы образования можно много не говорить: от качества обучения зависит уровень развития экономики страны в перспективе нескольких десятилетий. Сегодняшние школьники – завтрашние соискатели на глобальном рынке труда, им важно овладеть актуальными навыками, чтобы стать конкурентоспособными.

Каковы же тренды в сфере образования и как они внедряются?

1. В фокусе – прикладной аспект

В фокусе новой политики Министерства образования – приобретение школьниками знаний для применения их в повседневной и профессиональной жизни. Это значит, что условия школьных задач должны быть максимально приближены к тем, которые нам приходится решать ежедневно.

Сегодня учитель должен не только объяснить физическую или математическую формулу, но и показать на примере, где конкретно в жизни она применяется.

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Такие положения прописаны в 10 ключевых компетентностях НУШ, официально закрепленных в документе "Концептуальные принципы реформирования средней школы" от МОН. Такой подход уже со школьной скамьи формирует у детей навыки, которые помогают быстро адаптироваться к дальнейшему обучению или старту карьеры по выбранной специальности.

С внедрением новой концепции образования школы получили больше автономности в распределении бюджетных средств на построение инфраструктуры, а также на составление учебных программ, методик обучения и воспитания.

Сотрудничая с регионами, мы видим, как благодаря НУШ в украинских школах меняется техническая база: появляются современные классы, оборудованные устройствами, к которым привыкло поколение Alpha и Z.

Но, самое главное, появляются творческие и нестандартные программы занятий. Например, во Львове был разработан урок физики, который проводится в картинной галерее. Познавательная экскурсия не только расширяет культурный кругозор, но и сопровождается интересной демонстрацией на произведениях искусства того, какие физические законы задействованы в каждом сюжете.

2. Акцент на STEAM

В мире и в Украине в тренде – междисциплинарный подход под названием STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics (Наука, Технологии, Инженерия, Математика - Ред.)), или в полной версии STEAM (+Art). 

Суть подхода заключается в одновременном практическом применении теоретических знаний из разных областей. Например, построение автоматизированных теплиц, где нужно использовать знания по биологии выращивания культур, физике, программированию, проектированию, а также ручной труд, или использование/создание компьютерных программ для написания музыкальных произведений.

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Освоение STEM-подхода сегодня является не просто развивающим дополнением к основному обучению, а объективной необходимостью. Данные мировых исследований свидетельствуют, что даже 1% населения со STEM-профессиями повышает ВВП страны на $50 млрд, а потребности в STEM-специалистах растут в два раза быстрее, чем в представителях других профессий. Особенно высокий спрос на специалистов в областях био- и нанотехнологий.

Внедрением новой системы в Украине занимается множество институций – Институт модернизации содержания образования, Виртуальный STEM-центр Малой академии наук Украины, коалиция STEM-образования и другие. И главное: STEM официально определен МОН как приоритетное направление развития образования.

Только в 2019 году Кабинет министров Украины инвестировал в создание естественно-математических и других профильных кабинетов около 200 млн грн, а в 2020 году запланировано увеличить финансирование вчетверо – до 801,6 млн грн. 16 января 2020 года приняли Закон "О полном общем среднем образовании", который, кроме прочего, предполагает обустройство 250 новых STEM-лабораторий и 25 лабораторий робототехники.

В базовый набор оборудования для STEM-лабораторий входят 3D-принтеры и програмное обеспечение для 3D-моделирования, голографические фото- и видеостудии, комплекты учебной электроники и роботы-конструкторы, среды программирования. Важным также считается развивать так называемые мягкие навыки, в том числе – навыки эффектных презентаций.

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В этом помогают различные интерактивные мультитач-панели, которыми сейчас также активно оснащаются современные украинские школы вместо привычных досок и устаревших проекторов. Мультиборды дают возможность не только демонстрировать существующий контент, но и создавать собственные качественные мультимедийные презентации.

При поддержке государства и крупнейших IT-компаний развиваются различные STEM-инициативы. Под эгидой организации STEAM House проводятся национальные соревнования для школьников по моделированию смарт-техники. В этом году на конкурс было подано около 150 оригинальных проектов со всех уголков Украины.

Также при поддержке МАН и Организации Обьединенных Наций работает лаборатория экспериментальных исследований Ex Lab – образовательная среда, состоящая из двух современно оснащенных кабинетов для опытов: биологического и химического. Появился проект STEM is FEM, направленный на популяризацию STEM-специальностей среди девушек и разрушение гендерных стереотипов в науке и образовании.

3. В тренде – интерактив

Сейчас невозможно удержать внимание учеников, донося до них информацию в формате "задал–выучил". Важным в современном образовании считается свободное взаимодействие ученика с учителем и одноклассников между собой, или так называемое интерактивное обучение. Его суть состоит в том, чтобы каждый присутствующий был вовлечен в совместную деятельность, становился активным участником обсуждения, вносил свой индивидуальный вклад в урок.

Такой подход не только более органичен для современных детей, но и формирует полезнейший навык эффективной командной работы.

Что происходит в Украине с интерактивом и геймификацией? Процесс активно идет. В украинских школах внедряются информационные технологии, которые позволяют перевести в оперативный цифровой формат все формы обучения: классную работу, домашние задания, контроль знаний.

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Как это работает: учительское управляющее устройство, например, на базе программного обеспечения mClass, объединяется с ученическими в единую интерактивную среду, в которой происходит обмен мультимедийной информацией: текстами электронных учебников, видео, изображениями, аудиозаписями, 3D-моделями, учебными играми и программами.

Таким образом преподаватель раздает коллективные или индивидуальные задания, приглашает учеников делиться своим экраном с одноклассниками, выводит информацию на общий экран интерактивной доски и т.д. Учительское устройство контролирует весь парк классных устройств, что сводит к минимуму отвлекающие факторы и повышает вовлеченность в учебный процесс.

Такие системы могут работать оффлайн, что особенно актуально для школ на периферии, устанавливаться на любые устройства (смартфоны, планшеты, ноутбуки, интерактивные доски) любых производителей и работать с любой ОС: Windows, Androis, iOS.

Кстати, вопреки распространенной точке зрения о том, что учителя, особенно в возрасте, не готовы перестроиться и адаптироваться к новой системе образования и IT, могу заявить – это миф. Мы получаем массу отзывов именно от преподавателей, насколько интересней и легче стало готовить уроки, и как выросло вовлечение детей в учебный процесс.

4. Важны инклюзивность и разнообразие

Один из гуманных принципов современности – предоставление равного доступа к образованию всем людям независимо от физических особенностей. Привлечение детей с ограниченными возможностями к обучению в обычных классах является платформой для их полноценной социализации, развития и самореализации. Это – мировой тренд.

Часто для таких детей важны специально оборудованные учебные места. Именно современные цифровые устройства помогают особенным детям органично влиться в коллектив, взаимодействовать с одноклассниками посредством совместных игр, просмотра видео, общения в классных чатах.

В Украине пока с инклюзивностью, к сожалению, плохо, но возможность создавать места для особенных деток уже есть. Одно из используемых решений – интерактивные парты-трансформеры с безопасным небьющимся экраном.

Они имеют множество вариантов практического примеЧитайте также - Три теста для "слуги народа". Кто из депутатов и чиновников заразился коронавирусомнения в контексте инклюзивного образования: дают возможность с места отвечать школьникам, которые ограничены в подвижности, детям с нарушениями слуха и речи – воспринимать информацию и высказывать свое мнение наравне со всеми, а ученикам с аутичным расстройством или задержками развития при установке специального программного обеспечения, позволяющего учителю контролировать экран ученика – получать помощь или специальные задания от преподавателя.

Другая сторона инклюзивного образования – научить детей принимать разнообразие и ценить личность независимо от физических возможностей. Такая установка очень важна для формирования человекоориентированных жизненных ценностей и основ взаимоуважения.

5. Приоритет – забота о безопасности

Дети – самая уязвимая и подвижная категория пользователей. Поэтому всегда в тренде - обеспечение здоровья школьников. Сборка цифровых устройств должна соответствовать самым высоким стандартам качества, экраны – быть противоударными и безопасными для зрения, материалы, из которых изготовлено оборудование – максимально экологичными и гипоаллергенными, софт – легальным и совместимым.

Безопасность достигается только тщательным контролем качества закупаемых устройств. В попытках сократить расходы многие школы в Украине принимают решение о приобретении оборудования у непроверенных производителей, что может привести к некорректной работе, быстрой поломке, несовместимости программного обеспечения без каких-либо обязательств по гарантийному обслуживанию.

Для предотвращения поставок в школы некачественной техники не вполне прозрачного происхождения Украине предстоит унормировать вопрос сертификации продукции. Необходимо на законодательном уровне выработать единый стандарт требований к сертификатам качества и четко определить этапы их предъявления.

***

Итак, успевает ли Украина за трендами?

Конечно, предстоит пройти еще долгий путь, но за последние несколько лет в сфере модернизации образования отмечается значительный прогресс. Заложен правильный идеологический базис, технология образования и подготовка кадров адаптируются под вызовы современности.

"Ахиллесова пята" украинской школы – отсталость материально-технической базы, но и тут совершен рывок: появились релевантные недорогие IT-разработки, поддерживаемые государством, а благодаря децентрализации и выделению средств из местных бюджетов они активно внедряются и становятся доступными в регионах.

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Теги: образование, новая украинская школа, поколений Z, поколение Alpha
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