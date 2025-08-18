Думка
Впоратися зі стресом: "перезавантаження" через ручне ремесло
Лариса Боден
засновниця ткацького ательє Vandra Rugs
Останні роки змінили наше життя до невпізнаваності, а рівень щоденного стресу, який переживають українці, сягнув критичних позначок. Ми звикаємо жити у стані "підвищеної тривожності", і більшість знайомих порад, як-то прогулянки чи дихальні вправи, стають чимось звичним.
Водночас ручна робота – ткацтво, вишивання, плетіння чи гончарство – є ефективним способом відновлення емоційної рівноваги, на який варто звернути увагу. Вона може стати дієвим ресурсом для підтримки ментального здоров’я: допомагає впоратися зі стресом, покращує концентрацію, розвиває дрібну моторику і дає відчуття опори в нових обставинах.
