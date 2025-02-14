Среднее звено в IT исчезает. Почему инженер-программист сейчас — не то, что пять лет назад

Этот график просто шокирующий. Количество вакансий для разработчиков ПО сократилось на 70% от пика.

Многие обвинят в этом конец эпохи "бесплатных денег". Но происходит нечто гораздо более интересное.

График

Средний уровень инженеров исчезает. И исчезает потому, что они больше не нужны.

Один хороший разработчик с Github Copilot теперь выполняет работу, которую раньше делали целые команды. Microsoft только что сообщила о самом высоком доходе на одного сотрудника в истории.

Начального уровня инженеров больше не существует.

Вместо этого у нас есть разработчики продуктов, которые просто умеют кодить. Вооруженные ИИ, они выпускают целые продукты за считаные дни.

Тем временем настоящие элитные инженеры зарабатывают больше, чем когда-либо.

И они сосредоточились на передовых технологиях. На том, что действительно сложно.

AGI в OpenAI. Проектирование ракет в SpaceX. Технологии автопилота в Tesla.

Разработчики продуктов становятся солопредпринимателями и креаторами. Передовые инженеры зарабатывают как хедж-фонды.

В 2025 году "инженер-программист" уже не означает то же самое, что в 2020-м.

И именно это показывает график.

Средний уровень исчез. Топ — это элита. А все остальные становятся разработчиками продуктов.

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