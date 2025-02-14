Среднее звено в IT исчезает. Почему инженер-программист сейчас — не то, что пять лет назад
Этот график просто шокирующий. Количество вакансий для разработчиков ПО сократилось на 70% от пика.
Многие обвинят в этом конец эпохи "бесплатных денег". Но происходит нечто гораздо более интересное.
Средний уровень инженеров исчезает. И исчезает потому, что они больше не нужны.
Один хороший разработчик с Github Copilot теперь выполняет работу, которую раньше делали целые команды. Microsoft только что сообщила о самом высоком доходе на одного сотрудника в истории.
Начального уровня инженеров больше не существует.
Вместо этого у нас есть разработчики продуктов, которые просто умеют кодить. Вооруженные ИИ, они выпускают целые продукты за считаные дни.
Тем временем настоящие элитные инженеры зарабатывают больше, чем когда-либо.
И они сосредоточились на передовых технологиях. На том, что действительно сложно.
AGI в OpenAI. Проектирование ракет в SpaceX. Технологии автопилота в Tesla.
Разработчики продуктов становятся солопредпринимателями и креаторами. Передовые инженеры зарабатывают как хедж-фонды.
В 2025 году "инженер-программист" уже не означает то же самое, что в 2020-м.
И именно это показывает график.
Средний уровень исчез. Топ — это элита. А все остальные становятся разработчиками продуктов.
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