Середня ланка в IT фактично зникає. Чому інженер-програміст зараз – не те саме, що п'ять років тому

Цей графік просто приголомшливий. Кількість вакансій для розробників ПЗ скоротилася на 70% від піка.

Багато хто звинуватить у цьому кінець епохи "безкоштовних грошей". Але відбувається щось набагато цікавіше.

Графік

Середній рівень інженерів зникає. І зникає тому, що вони більше не потрібні.

Один хороший розробник із Github Copilot тепер виконує роботу, яку раніше робили цілі команди. Microsoft щойно повідомила про найвищий дохід на одного працівника в історії.

Початкового рівня інженерів більше не існує.

Натомість ми маємо розробників продуктів, які просто вміють кодити. Озброєні ШІ, вони випускають цілі продукти за лічені дні.

Тим часом справжні елітні інженери заробляють більше, ніж будь-коли.

І вони зосередилися на передових технологіях. На тому, що справді складно.

AGI в OpenAI. Проєктування ракет у SpaceX. Технології автопілота в Tesla.

Розробники продуктів стають солопідприємцями та креаторами. Передові інженери заробляють як хедж-фонди.

У 2025 році "інженер-програміст" вже не означає те саме, що у 2020-му.

І саме це показує графік.

Середній рівень зник. Топ — це еліта. А всі інші стають розробниками продуктів.

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