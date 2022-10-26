Свободный человек хочет свободы для всех. От этого зависит, будет ли следующая война

В Пятикнижии – первых пяти книгах Библии, рассказывающих о выходе из Египта и формировании народа, – Всевышний десятки раз, снова и снова повторяет библейским евреям: заботьтесь о рабах и пришельцах, ибо рабами и пришельцами были вы на Земле египетской.

Это очень понятная идея: вы сами были рабами и пришельцами, вам знакомы вся та боль и страдания, вы пропустили их сквозь себя – и это вас обязывает, помня эту боль, заботиться о тех, кто находится в таком же положении ныне. Не причинять другим ту боль, которую переживали вы сами. Утолять эту боль заботой и состраданием.

Украинцы пережили жуткие трагедии в XX веке и переживаем в нынешнем. Агрессия, Голодомор, уничтожение культуры, большая война, в которой у Украины не было шансов обрести независимость, зажатая между двумя кровавыми империями, массовые ссылки, русификация, вновь большая война...

Все это должно сделать нас чувствительными к чужому аналогичному горю. Всевышний мог бы сказать нам: заботьтесь о порабощенных и русифицированных народах, потому что порабощенными и русифицированными были вы сами на Земле советской.

И да, мы чувствительны и участливы. Но не все. Есть значительная часть народа, которая считает, что перенесенные страдания дают право пренебрежительно относиться к тем, кто сейчас в аналогичном состоянии. Мы были рабами, и мы презираем тех, кто ныне раб. Мы были русифицированными, поэтому презираем тех, кого русифицируют сейчас. Нас уничтожали на имперских войнах, поэтому мы презираем тех, кого гонят на такие войны сейчас. Нас угнетал авторитарный режим, поэтому презираем тех, кто находится под авторитарным режимом.

Бывший раб говорит: ныне я освободился, я завоевал себе свободу, поэтому я выше тех, кто свою свободу не завоевал до сих пор.

На это есть два ответа: библейский и геополитический. Кому какой больше нравится.

Рабам, ныне свободным, Всевышний говорит: вы молодцы, вы смело вышли из Египта, но не забывайте, что это Я вас оттуда вывел. Сами бы вы не вышли, а полностью бы там русифицировались (зачеркнуто) египтизировались, несмотря на свободолюбивые стремления и усилия вашего активного меньшинства. Я создал условия, при которых ваш выход был возможен. Итак, не будьте заносчивыми и помните: рабами были вы на земле египетской, и заботьтесь о таких, какими вы были тогда.

Геополитический ответ возвращает нас в 1918-1920 годы, когда все народы Восточной Европы стали свободными, потому что их поддерживали другие страны мира. Украинцы не получили такой поддержки по ряду причин, подробно рассматриваемых Ярославом Грицаком в книге "Очерк истории Украины". Если бы тогда нас поддержали, история XX столетия была бы иной. А в 1991 году нас поддержали, и мы стали свободными.

Так и сегодня судьба нынешних порабощенных народов зависит от поддержки других государств. От нашей позиции зависит, в какую сторону пойдет история, и будет ли следующая война.

Позиция каждого человека зависит не от уровня эмпатичности (глубины способности к сочувствию), а от масштаба круга нашей солидарности (больше об этом понятии, впервые введенном, кажется, Кристианом Вельзелем, соавтором Мирового исследования ценностей, можно почитать в книге "Бильдунг"). Наш круг солидарности может включать только наше собственное Эго или только нашу семью, или только наше сообщество, или весь народ, или всю цивилизацию, к которой принадлежим, или все человечество. Расширение кругов солидарности очень знакомо всем, кто изучал модели вертикального развития человека по типу интегральной динамики.

Включает ли для бывших угнетенных, а ныне свободных людей, их круг солидарности других людей, которые угнетены ныне?

У вас может быть на это свой вариант ответа, а у Всевышнего – свой, десятки раз повторяя: заботьтесь о рабах и пришельцах, ибо рабами и пришельцами были вы сами сравнительно недавно по историческим меркам.

Бывший раб, получивший свободу, не выдавив из себя рабства, впоследствии не мечтает о свободе для других, а может даже в глубине души мечтает стать рабовладельцем. Настоящий свободный человек хочет свободы для всех.

За нашу и вашу свободу.

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