Территория 404. Россия уже демонстрирует все признаки

Первичные признаки очевидны:

- паникующая военно-политическая элита совершенно не соответствует уровню задач и просто наблюдает, как система управления стремительно разваливается. Параллельно с этим "дожирают" бюджетные потоки;

- теряется контроль над частью территории (пограничные Белгородская, Брянская, Курская области) с нарастающим результатом. Отсутствие эффективного контроля провоцирует стремительный рост панических настроений, бегства и попыток выйти на самоопределение;

– стремительно теряется контроль над внешними границами. Не только в Белгородской области, но и по всему периметру. Просто пока никто не готов заявить публичные территориальные претензии даже понимая, что силовые ресурсы отведены в зону войны. Однако в процессе финализации войны границы России могут разрушиться в разных регионах;

- ППК "Вагнер" и другие военизированные группировки уже практически доказали окончательную потерю путинским государством монополии на насилие. Большое количество независимых от центральной власти воинствующих и террористических группировок действуют самостоятельно, атакуют органы управления, устанавливают собственные правила на ограниченных (пока) территориях;

- инерционное и малоинтеллектуальное, авторитарное и клептократическое базовое управление, репрессии против оппозиции и тотальные фальсификации выборов и, как следствие, быстрое гниение государственной вертикали;

- полное отсутствие способности соблюдать социальный договор и выполнять сервисные функции государства: провалена борьба с преступностью, рынок труда, образование, здравоохранение, социальная сфера.

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Просто потрясающе. Россия всегда продавала себя как большое и мощное "государство стабильности". Оказалось, что это набитое гниющей соломой "государство-манекен", распадающееся прямо на глазах, разнося по миру невероятную вонь.