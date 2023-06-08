Територія 404. Росія уже демонструє всі ознаки

Первинні ознаки очевидні:

- військово-політична еліта, яка панікує, абсолютно не відповідає рівню завдань і просто спостерігає, як система управління стрімко розвалюється. Паралельно із цим "дожирають" бюджетні потоки;

- втрачається контроль над частиною території (прикордонні Бєлгородська, Брянська, Курська області) з наростальним результатом. Відсутність ефективного контролю провокує стрімке зростання панічних настроїв, втечі та спроб вийти на "самовизначення";

- стрімко втрачається контроль над зовнішніми кордонами. Не тільки в Бєлгородській області, а й по всьому периметру. Просто поки що ніхто не готовий заявити публічні територіальні претензії, навіть розуміючи, що силові ресурси відведені в зону війни. Проте в процесі фіналізації війни кордони Росії можуть зруйнуватися у різних регіонах;

- ПВК "Вагнер" та інші воєнізовані угруповання вже практично довели остаточну втрату путінською державою монополії на насильство. Велика кількість незалежних від центральної влади войовничих та терористичних угруповань діють самостійно, атакують органи управління, встановлюють власні правила на обмежених (поки що) територіях;

- інерційне та малоінтелектуальне, авторитарне та клептократичне базове управління, репресії проти опозиції та тотальні фальсифікації виборів, а також, як наслідок, швидке гниття державної вертикалі;

- повна відсутність здатності дотримуватися соціального договору та виконувати сервісні функції держави: провалено боротьбу зі злочинністю, ринок праці, освіту, охорону здоров'я, соціальну сферу.

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Просто приголомшливо. Росія завжди продавала себе як велика та потужна "держава стабільності". Виявилося, що це набита гнилою соломою "держава-манекен", яка розпадається прямо на очах, розносячи по світу неймовірний сморід.