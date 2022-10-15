UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Травмирующая информация: как читать новости без вреда для психического здоровья

Цей матеріал також доступний українською
Травмирующая информация: как читать новости без вреда для психического здоровья

директор Национального института доказательной психотерапии, медицинский психолог
15.10.2022, 08:33

Чем вредно постоянное чтение новостей? Человек не может отделить новость от себя. То есть воспринимает ее как пережившую очно

До 24 февраля 2022 года для большинства украинцев просмотр новостной ленты был похож на ритуал: за утренним кофе, в первые рабочие часы, когда еще есть немного времени для прокрастинации, прослушивания новости по радио и т.д.. Конечно, иногда случались информационные поводы, которые обсуждали целый день, однако их было не так уж много.

Но с началом полномасштабного вторжения России в Украину ситуация кардинально поменялась. Большинство украинцев находятся в информационном пространстве фактически 24/7. Вспомните, насколько за это время расширился ваш список информационных каналов, сообществ, групп, на которые вы подписались и регулярно скролили? А замечали ли вы, что иногда чувствуете физическое истощение и апатию, хотя ничего целый день не делали? Только читали новости….

Часто мы недооцениваем влияние информации на нас, в частности на наше психическое и физическое здоровье. Поэтому предлагаю подробнее разобраться, чем вредно постоянное чтение новостей, почему не стоит пренебрегать информационной гигиеной и как уменьшить вредное влияние медианагрузки на организм.

"Это просто новости" или как информация влияет на нас

В обществе очень хорошо знают: когда человек стал свидетелем травматического события, – ему может понадобиться помощь специалиста, поскольку есть риски возникновения ПТСР, депрессии, тревожных состояний. К тому же, сам стресс может стать причиной обострения некоторых физических болезней. Но мало кто задумывается, что "онлайн-присутствие" так же влияет на нас.

Хороший пример этого явления – исследование психологического влияния взрыва на Бостонском марафоне 2013 года. Тогда ученые проследили интересный момент: группа людей, активно читавших новости о событии более шести часов в день, испытывали симптомы острого стресса в девять раз чаще, чем те, которые непосредственно были свидетелями нападения.

Другие исследования также показали подобную связь между симптомами, связанными с посттравматическим стрессовым расстройством и количеством времени, которое люди тратили на просмотр новостей или социальных сетей после таких событий, как теракт на территории США 11 сентября 2001 года и ураган "Сэнди".

Дело в том, что человек не может отделить новость от себя. То есть воспринимает ее как пережившую очно. Соответственно, в такие моменты у нас происходит высвобождение глюкокортикоидов (кортизола). Другими словами, наш организм находится в состоянии хронического стресса. Высокий уровень глюкокортикоидов в свою очередь вызывает нарушение пищеварения, нервозность и делает организм более уязвимыми к инфекциям.

Как видим, влияние информационной нагрузки на организм, – не эфемерное понятие, а реальная опасность, которая чревата конкретными и неприятными последствиями.

Конечно, я не призываю вас отказаться от новостей и находиться в сплошной информационной тишине. Мы не можем игнорировать и полностью дистанцироваться от контекста, в котором живем.

Есть несколько советов, которые помогут делать это экологично и с минимальным вредом для здоровья.

1. Дозирование информационных каналов.

Социальные сети, новостные каналы, чаты, местные группы – иногда мы даже не замечаем, как взяли в руки гаджет на минутку и исчезли в информационном пространстве на несколько часов. Советую отслеживать новости в нескольких источниках. В качестве примера подписаться на два-три информационных канала и два развлекательных. Это позволит снизить общую нагрузку и комбинировать сам контент.

2. Не скройте ленту новостей перед сном. А еще во время еды, прогулки и отдыха с друзьями.

Во-первых, наш мозг не многозадачен – это миф. Итак, когда за прогулкой вы "фоново" смотреть гаджеты, то не отдыхаете. Ваш мозг сконцентрирован не на прогулке, а именно на мониторинге новостей.

Во-вторых, есть такое понятие – терапия контроля стимулов. Дело в том, что наш мозг ассоциирует действия с местом, а место с действиями. Так что читать новости в постели перед сном – не самое лучшее решение. Со временем это место будет ассоциироваться для вашего мозга именно с активностями, а не отдыхом. Что провоцирует проблемы со сном.

3. Установите новостной предел.

К примеру, час информационного отдыха перед сном или во время прогулки. Даже небольшие перерывы помогут вам восстановиться.

4. Ознакомьтесь с официальными источниками.

Пока тема фейковых новостей, как никогда распространена. Выходит, что человек переживает состояние шока из-за новости, обсуждает его с другими и тому подобное, а потом оказывается, что это неправда. Или опубликовавший ее журналист неправильно трактовал и подал информацию. В таком случае лучше ориентироваться на официальные и проверенные источники. Это сэкономит нервы и время.

Несмотря на возможные негативные последствия, СМИ играют и важную роль. Они предоставляют нам необходимую информацию о ситуации в стране, советы по алгоритмам действий в той или иной ситуации. И конечно, они тоже могут вдохновлять. Новости об освобождении украинских пленных, "бавовне" и успехах ВСУ поддерживают и придают силы.

Но вместе с тем, важно помнить, что даже хорошие эмоции истощают. А ресурс нашей нервной системы не безграничен и имеет свой информационный лимит. Поэтому очень важно найти баланс и быть внимательными к себе и своему эмоциональному состоянию. Если вы чувствуете постоянную тревожность, апатию, усталость – это повод отложить гаджеты и сделать перерыв.

Все материалы автора
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
депрессия стресс новости психологическое состояние информационная гигиена читать новости спартак суббота
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Популярное
Спецпроекты
 