Трешка в спальном районе, или Сколько должен стоить замминистра

Заместитель министра (и депутат) должны получать столько, чтобы иметь возможность купить в ипотеку трехкомнатную квартиру в спальном районе столицы

Это был один из последних разговоров с Кахой Бендукидзе (отец грузинского экономического чуда. – Ред.), в октябре 2014 года. Мы ехали из баварских Альп в мюнхенский аэропорт, впереди сидел Костя Сонин (экономист, профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики. – Ред.). За два часа мы успели обсудить много разного, включая зарплаты госслужащих.

Позиция Кахи была простой. Заместитель министра (и депутат) должны получать столько, чтобы иметь возможность купить в ипотеку трехкомнатную квартиру в спальном районе столицы. Ориентировочно - $3500-4000 в месяц. Министру можно платить и меньше, ведь он работает ради славы. Каха вспомнил одного латиноамериканского министра финансов, который взял кредит, чтобы оплачивать свои расходы на период госслужбы.

Работая в госканцелярии и оставаясь одним из моторов грузинских реформ, Каха был окружен стажерами - студентами третьих-четвертых курсов, которые получали $100-200 в месяц. И ничего, как-то справился.

Аргумент "платить высокие зарплаты, чтобы не воровали" лишен содержания, пока нет понимания, что такое "высокие зарплаты". Аналогия с частным сектором бессмысленна. Чиновники и менеджеры в частном секторе работают в совершенно разных средах, у них разные системы стимулов и, по идее, разные мотивации. С таким же успехом можно сказать: чтобы в стране были классные ученые, директора академических институтов должны зарабатывать на уровне СЕО средней компании. Но так же не бывает. Люди идут в ученые (и чиновники) не для того, чтобы получать, как в частном секторе. Их туда ведет склонность, они не могут иначе (это не значит, кстати, что ученым надо мало платить - им как раз нужно платить не меньше, чем чиновникам).

"Чтобы не воровали", обеспечивается не кратным превышением уровня министерских зарплат над средними зарплатами в стране, а дееспособной правоохранительной системой. Иначе мы получим хорошо оплачиваемых казнокрадов (или технокрадов – кому что больше нравится).

И еще один аргумент против приравнивания чиновников к менеджерам из частного сектора, особенно в системах госслужбы, не демонстрирующих общественно приемлемого результата. За свою жизнь профессионалы регулярно переходят с более высокооплачиваемых работ не менее высокооплачиваемые, бывают периоды, когда они вообще не получают доходов, а только тратят деньги, осваивая, например, дополнительную профессию.

Возможность поучаствовать в реформах - сама по себе уникальная опция, тем более, что профессиональных реформаторов почти не бывает, и работодатель не очень знает, какой результат он получит, пригласив специалиста из частного (или академического) сектора отреферировать что-нибудь. Зарплата в таких случаях должна покрывать гигиенический минимум. Все остальное реформатор добирает драйвом, кайфом и строчкой в резюме.