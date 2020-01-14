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14.01.2020, 18:50

Трешка в спальном районе, или Сколько должен стоить замминистра

Трешка в спальном районе, или Сколько должен стоить замминистра
директор Bendukidze Free Market Center

Аргумент «платить госчиновникам высокие зарплаты, чтобы не воровали» лишен содержания, пока нет понимания, что такое "высокие зарплаты"

Заместитель министра (и депутат) должны получать столько, чтобы иметь возможность купить в ипотеку трехкомнатную квартиру в спальном районе столицы

Это был один из последних разговоров с Кахой Бендукидзе (отец грузинского экономического чуда. – Ред.), в октябре 2014 года. Мы ехали из баварских Альп в мюнхенский аэропорт, впереди сидел Костя Сонин (экономист, профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики. – Ред.). За два часа мы успели обсудить много разного, включая зарплаты госслужащих.

Позиция Кахи была простой. Заместитель министра (и депутат) должны получать столько, чтобы иметь возможность купить в ипотеку трехкомнатную квартиру в спальном районе столицы. Ориентировочно - $3500-4000 в месяц. Министру можно платить и меньше, ведь он работает ради славы. Каха вспомнил одного латиноамериканского министра финансов, который взял кредит, чтобы оплачивать свои расходы на период госслужбы.

Работая в госканцелярии и оставаясь одним из моторов грузинских реформ, Каха был окружен стажерами - студентами третьих-четвертых курсов, которые получали $100-200 в месяц. И ничего, как-то справился.

Аргумент "платить высокие зарплаты, чтобы не воровали" лишен содержания, пока нет понимания, что такое "высокие зарплаты". Аналогия с частным сектором бессмысленна. Чиновники и менеджеры в частном секторе работают в совершенно разных средах, у них разные системы стимулов и, по идее, разные мотивации. С таким же успехом можно сказать: чтобы в стране были классные ученые, директора академических институтов должны зарабатывать на уровне СЕО средней компании. Но так же не бывает. Люди идут в ученые (и чиновники) не для того, чтобы получать, как в частном секторе. Их туда ведет склонность, они не могут иначе (это не значит, кстати, что ученым надо мало платить - им как раз нужно платить не меньше, чем чиновникам).

"Чтобы не воровали", обеспечивается не кратным превышением уровня министерских зарплат над средними зарплатами в стране, а дееспособной правоохранительной системой. Иначе мы получим хорошо оплачиваемых казнокрадов (или технокрадов – кому что больше нравится).

И еще один аргумент против приравнивания чиновников к менеджерам из частного сектора, особенно в системах госслужбы, не демонстрирующих общественно приемлемого результата. За свою жизнь профессионалы регулярно переходят с более высокооплачиваемых работ не менее высокооплачиваемые, бывают периоды, когда они вообще не получают доходов, а только тратят деньги, осваивая, например, дополнительную профессию.

Возможность поучаствовать в реформах - сама по себе уникальная опция, тем более, что профессиональных реформаторов почти не бывает, и работодатель не очень знает, какой результат он получит, пригласив специалиста из частного (или академического) сектора отреферировать что-нибудь. Зарплата в таких случаях должна покрывать гигиенический минимум. Все остальное реформатор добирает драйвом, кайфом и строчкой в резюме. 

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Теги: зарплата, зарплата депутата, зарплата госчиновника
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