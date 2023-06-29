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Три-четыре к одному. Как каждый из нас должен запускать реформы в судах и полиции

Цей матеріал також доступний українською
Три-четыре к одному. Как каждый из нас должен запускать реформы в судах и полиции

глава правления фундации DeJure
29.06.2023, 09:56

Жаловаться нет смысла – наши правоохранители сами себя не реформируют.

Что касается рефлексий, то ст. 8 Конституции о верховенстве права – как-то не очень работает.

Будем честными: не в полной мере работает и ст. 3, где о территориальной целостности и суверенитете на всю территорию.

Вопрос в том, что мы делаем, чтобы это изменить.

Слава богу, нам хватило понимания ст. 5 (кто носитель суверенитета и источник государственной власти), чтобы не ждать, что воевать за нас пойдут сын Порошенко или маминой подруги. А моментально разделиться на тех, кто отправился непосредственно исправлять ситуацию со ст. 3, и тех, кто помогает им.

Но, к сожалению, так все еще не работает со статьей о верховенстве права. Его, как и многое другое, нам почему-то все еще должны депутаты/министры/президент/инопланетяне, а не мы сами.

Но практика показывает обратное.

По делу Кати Гандзюк есть приговоры, потому что за это годами топила инициатива Кто заказал Катю Гандзюк?

Так же НАБУ/САП/НАПК существуют, потому что есть Центр Противодействия Коррупции, Transparency International Ukraine, Автомайдан и многие другие, кто для этого годами работал.

Благодаря тем же и другим классным людям существуют Антикоррупционный суд, новые СРП и ВККС и надежда на реформу КСУ. К этому приложились и мы в Фонде DEJURE, чем гордимся.

Этот список можно продолжить. И следует продолжать. Ибо добиваться справедливости в режиме ad hoc – эдакое занятие.

Ибо есть еще:

- прокуратура;

- адвокатура;

– МВД;

- куча других органов правопорядка.

А знаете почему?

Потому что практически нет постоянных неправительственных команд, которые профессионально прицельно этим занимались. И пока не появятся – не будет у нас никакого верховенства права. Ибо 2-3-4 организации, как бы ни старались, не потянут десятки комплексных реформ (и тем более не реформируют сами себя судьи, прокуроры или полицейские). Практика показывает, что изменения происходят, когда существует хотя бы 2-3-4 неправительственные команды в КАЖДОЙ из сфер, в которых они работают не один год. В такие исторические времена мы живем.

Из хороших новостей: у нас сейчас очень выросло и ощущение справедливости, и собственность государства, и количество активных людей. Это все очень питательная почва для того, чтобы такие организации росли.

Хватит жаловаться. Давайте объединяться и делать.

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