Три-четыре к одному. Как каждый из нас должен запускать реформы в судах и полиции

Что касается рефлексий, то ст. 8 Конституции о верховенстве права – как-то не очень работает.
Будем честными: не в полной мере работает и ст. 3, где о территориальной целостности и суверенитете на всю территорию.
Вопрос в том, что мы делаем, чтобы это изменить.
Слава богу, нам хватило понимания ст. 5 (кто носитель суверенитета и источник государственной власти), чтобы не ждать, что воевать за нас пойдут сын Порошенко или маминой подруги. А моментально разделиться на тех, кто отправился непосредственно исправлять ситуацию со ст. 3, и тех, кто помогает им.
Но, к сожалению, так все еще не работает со статьей о верховенстве права. Его, как и многое другое, нам почему-то все еще должны депутаты/министры/президент/инопланетяне, а не мы сами.
Но практика показывает обратное.
По делу Кати Гандзюк есть приговоры, потому что за это годами топила инициатива Кто заказал Катю Гандзюк?
Так же НАБУ/САП/НАПК существуют, потому что есть Центр Противодействия Коррупции, Transparency International Ukraine, Автомайдан и многие другие, кто для этого годами работал.
Благодаря тем же и другим классным людям существуют Антикоррупционный суд, новые СРП и ВККС и надежда на реформу КСУ. К этому приложились и мы в Фонде DEJURE, чем гордимся.
Этот список можно продолжить. И следует продолжать. Ибо добиваться справедливости в режиме ad hoc – эдакое занятие.
Ибо есть еще:
- прокуратура;
- адвокатура;
– МВД;
- куча других органов правопорядка.
А знаете почему?
Потому что практически нет постоянных неправительственных команд, которые профессионально прицельно этим занимались. И пока не появятся – не будет у нас никакого верховенства права. Ибо 2-3-4 организации, как бы ни старались, не потянут десятки комплексных реформ (и тем более не реформируют сами себя судьи, прокуроры или полицейские). Практика показывает, что изменения происходят, когда существует хотя бы 2-3-4 неправительственные команды в КАЖДОЙ из сфер, в которых они работают не один год. В такие исторические времена мы живем.
Из хороших новостей: у нас сейчас очень выросло и ощущение справедливости, и собственность государства, и количество активных людей. Это все очень питательная почва для того, чтобы такие организации росли.
Хватит жаловаться. Давайте объединяться и делать.
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