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Три-чотири до одного. Як кожен з нас повинен запускати реформи у судах та поліції

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Три-чотири до одного. Як кожен з нас повинен запускати реформи у судах та поліції

голова правління фундації DeJure
29.06.2023, 09:56

Скаржитися немає сенсу – наші правоохоронці самі себе не реформують.

Стосовно рефлексій, що ст. 8 Конституції про верховенство права – якось не дуже працює.

Будемо чесними: не повною мірою працює і ст. 3, де про територіальну цілісність і суверенітет на всю територію.

Питання в тому, що ми робимо, щоб це змінити.

Слава богу, нам вистачило розуміння ст. 5 (хто носій суверенітету і джерело державної влади), щоб не чекати, що воювати за нас підуть син Порошенка чи маминої подруги. А моментально розділитися на тих, хто пішов безпосередньо виправляти ситуацію зі ст. 3, і тих, хто їм допомагає.

Але, на жаль, так усе ще не працює зі статтею про верховенство права. Його, як і багато чого іншого, нам чомусь усе ще винні депутати/міністри/президент/інопланетяни, а не ми самі.

Але практика показує протилежне.

Стосовно справи Каті Гандзюк є вироки, бо за це роками топила ініціатива Хто замовив Катю Гандзюк?

Так само НАБУ/САП/НАЗК існують, бо є Центр протидії корупції, Transparency International Ukraine, Автомайдан і багато інших, хто для цього роками працював.

Завдяки тим самим і іншим класним людям існують Антикорупційній суд, нові ВРП і ВККС і надія на реформу КСУ. До цього доклалися й ми в Фундації DEJURE, чим пишаємося.

Цей список можна продовжувати. І варто продовжувати. Бо добиватися справедливості в режимі ad hoc – таке собі заняття.

Бо є ще:

- прокуратура;

- адвокатура;

- МВС;

- купа інших органів правопорядку.

А знаєте чому?

Бо практично немає сталих неурядових команд, які б професійно прицільно цим займалися. І поки не з'являться – не буде в нас ніякого верховенства права. Бо 2-3-4 організації, хай би як не старалися, не потягнуть десятки комплексних реформ (і тим більше не реформують самі себе судді, прокурори чи поліцейські). Практика показує, що зміни стаються, коли неурядових команд є бодай 2-3-4 в КОЖНІЙ зі сфер, в яких вони працюють не один рік. У такі історичні часи ми живемо.

З хороших новин: у нас зараз дуже виросло і відчуття справедливості, і власність держави, і кількість активних людей. Це все дуже поживний ґрунт для того, щоб такі організації зростали.

Досить скаржитися. Об'єднуймось і робімо.

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Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
Конституція Україниреформа судуантикорупційна реформа
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