Три-чотири до одного. Як кожен з нас повинен запускати реформи у судах та поліції

Стосовно рефлексій, що ст. 8 Конституції про верховенство права – якось не дуже працює.
Будемо чесними: не повною мірою працює і ст. 3, де про територіальну цілісність і суверенітет на всю територію.
Питання в тому, що ми робимо, щоб це змінити.
Слава богу, нам вистачило розуміння ст. 5 (хто носій суверенітету і джерело державної влади), щоб не чекати, що воювати за нас підуть син Порошенка чи маминої подруги. А моментально розділитися на тих, хто пішов безпосередньо виправляти ситуацію зі ст. 3, і тих, хто їм допомагає.
Але, на жаль, так усе ще не працює зі статтею про верховенство права. Його, як і багато чого іншого, нам чомусь усе ще винні депутати/міністри/президент/інопланетяни, а не ми самі.
Але практика показує протилежне.
Стосовно справи Каті Гандзюк є вироки, бо за це роками топила ініціатива Хто замовив Катю Гандзюк?
Так само НАБУ/САП/НАЗК існують, бо є Центр протидії корупції, Transparency International Ukraine, Автомайдан і багато інших, хто для цього роками працював.
Завдяки тим самим і іншим класним людям існують Антикорупційній суд, нові ВРП і ВККС і надія на реформу КСУ. До цього доклалися й ми в Фундації DEJURE, чим пишаємося.
Цей список можна продовжувати. І варто продовжувати. Бо добиватися справедливості в режимі ad hoc – таке собі заняття.
Бо є ще:
- прокуратура;
- адвокатура;
- МВС;
- купа інших органів правопорядку.
А знаєте чому?
Бо практично немає сталих неурядових команд, які б професійно прицільно цим займалися. І поки не з'являться – не буде в нас ніякого верховенства права. Бо 2-3-4 організації, хай би як не старалися, не потягнуть десятки комплексних реформ (і тим більше не реформують самі себе судді, прокурори чи поліцейські). Практика показує, що зміни стаються, коли неурядових команд є бодай 2-3-4 в КОЖНІЙ зі сфер, в яких вони працюють не один рік. У такі історичні часи ми живемо.
З хороших новин: у нас зараз дуже виросло і відчуття справедливості, і власність держави, і кількість активних людей. Це все дуже поживний ґрунт для того, щоб такі організації зростали.
Досить скаржитися. Об'єднуймось і робімо.
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