Три шага, чтобы влюбить школьников в спорт

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Физическое развитие является одним из показателей здоровья. Высокий уровень физического развития дает ребенку возможность быть лидером, быстро воспринимать учебный материал, коммуницировать со сверстниками, находить общий язык и договариваться, не бояться проявлять инициативу, быть выносливым, гибким, ловким.

Выпускникам Новой украинской школы желательно не только овладеть теоретическими знаниями, но и иметь высокие показатели физического развития для успешной и долгой жизни. Именно этой цели посвящен конкурс проектов учителей-новаторов от Международного благотворительного фонда Parimatch Foundation Ukraine.

Как же заинтересовать детей спортивной активностью, и каким для этого должен быть учитель физкультуры.

Цели физического воспитания

Настоящее является изменчивым и скоротечным. На современных детей влияет много различных факторов. Они должны очень быстро принимать решения, оперативно анализировать информацию, быть мобильными и решительными.

Высокие показатели физического развития дают мотивацию для дальнейших побед, возможность в будущем иметь здоровую и счастливую семью, дать начало здоровому следующему поколению.

Современная молодежь должна быть гибкой и мобильной. Быть лидером среди лидеров и уметь работать в команде. Будем честны – это требует много энергии.

Что мешает?

Не буду говорить о недостаточной материально-технической базе, об отсутствии комфортных, хорошо оснащенных спортивных залов для проведения уроков или секций. Не хочется говорить о непонимании со стороны администрации или о придирчивости родителей.

Вместо этого хочется сказать об учителе, который интересно проводит занятия, ученики бегут на урок! Учитель улыбается – дети доверяют и чувствуют себя комфортно! Учитель-новатор – дети с радостью участвуют в игре. Учитель без настроения – ученики тоже!

Современные дети очень тонко чувствуют искренность и откровенность.

Успех в сотрудничестве "учитель – ученик" будет зависеть от человеческих и профессиональных качеств учителя. Необходимо учиться, быть на шаг впереди, а самое главное – любить свое дело, любить. Говорят: "Есть только одна профессия от Бога – это учитель! А все остальные – от учителя".

Шаг первый – родители

Родители – это первые и главные учителя для ребенка! Традиции семьи и отношения к физическому воспитанию играют большую роль. Также влияет на детей собственный пример мамы или папы, которые занимаются (или не занимаются) физическими упражнениями.

Иногда мы слышим от родителей: "Ой, у нас таких интересных уроков не было!" или – "Знаем мы ваши уроки, бросили мяч и всего-то". Это говорит о том, что родители невысокого мнения о современных уроках физкультуры. Потому что мало знают, что и как происходит на уроках. Поэтому всем было бы полезно, чтобы родителей приглашали к совместным проектам.

Ключевая роль родителей: быть образцом, обеспечивать партнерство, поощрять к активному образу жизни и через любовь и поддержку двигаться к общим победам.

Шаг второй – учителя

Очень часто мы слышим, что учителя физической культуры за три урока в неделю должны сделать детей здоровыми. Да, должны! Но здесь речь идет об их функции агитатора и проповедника здорового образа жизни. Задача учителей физического воспитания – оригинальными идеями и творческим подходом на уроках заинтересовать и мотивировать детей уделять больше внимания физической активности.

Учитель в процессе физического воспитания – это проводник и генератор идей, как быть современным, здоровым, успешным.

Роль современного учителя – вести за собой и одновременно быть на одной волне с детьми. Ключевые обязанности учителя: быть интересным для учащихся, понятно и доступно доказывать необходимость заниматься физкультурой, правильно питаться, соблюдать питьевой режим и режим дня. А также доказать ученикам, что быть здоровым – это современно и модно!

Шаг третий – правильная мотивация

Дети от природы вполне мотивированы к физической активности. В них много энергии, они хотят бегать, прыгать, играть в подвижные игры.

На свой первый урок физической культуры они, как правило, приходят с удовольствием, в ожидании чего-то интересного и захватывающего.

Почему же тогда со временем снижаются мотивация и заинтересованность? Если учитель проводит стереотипные скучные уроки, которые через некоторое время ученики уже знают наизусть, конечно, детям быстро становится неинтересно.

Другой вариант, когда у учеников не получается определенное действие, как следствие – избегание урока. Ведь никто не хочет быть посмешищем. А если уроки детям не интересны, то на смену им быстро приходят гаджеты.

Есть ученики, которые имеют не очень хорошую физическую форму, поэтому они просиживают урок на скамье, обосновывая это или справкой от врача, или плохим самочувствием. Почему? Банальная лень мешает ребенку наслаждаться движением. Что делать?

Первый вариант – ничего! Пусть будет, как есть! Тогда мы наблюдаем уроки, где 2–3 ученика гоняют мяч, кто-то имитирует игру в волейбол, а большинство стоит у стенки или просиживает на лавке. О каком физическом развитии мы можем говорить, успехе в жизни?

Второй вариант – творить, искать новые пути, готовиться к каждому уроку, учитывать пожелания учеников, не бояться экспериментировать, ошибаться, быть всегда в поиске новых идей и новых наработок.

Если учитель останавливается, ему также становится скучно. Сейчас на первый план выходит учитель-новатор, который использует инновационные технологии и применяет в своей работе психологические методы! Учитель, который придерживается традиций, но вместе с тем осуществляет апгрейд старым упражнениям и умеет качественно провести простой классический урок.

Почему возникает дискомфорт и как с этим бороться?

Почему ученикам иногда не очень комфортно выполнять те или иные упражнения? Это может быть неуверенность в собственных силах, опыт предыдущего поражения, зависимость от "что скажут одноклассники", низкая самооценка и тому подобное.

Чтобы ученики чувствовали себя комфортно, учитель должен очень тщательно готовиться к уроку. Все зависит от планирования и организации. Упражнения планирует учитель? Доступны эти упражнения для всех? Учитывает учитель на своих уроках индивидуальные особенности учеников? Интересно им?

Урок физкультуры – это лакмусовая бумажка, которая указывает на проблемы в классе. За многие годы преподавания я собрала большую коллекцию психологических методов, адаптированных к уроку физической культуры, которые способствовали решению многих вопросов темы буллинга, отношений между учениками, уверенности школьников в собственных силах.

Физическая культура как зеркало общества

Несерьезное отношение школьников к физической культуре – это отражение отношения к спорту в обществе. Долгое время существовал стереотип, что "физра" – это не настоящий урок, а так, перерыв, чтобы отдохнуть.

Я всю жизнь борюсь с этими стереотипами. Своим трудом, своим отношением к делу, внешним видом и профессионализмом. Шаг за шагом учителя должны вернуть физической культуре звание "самый любимый предмет в школе".

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