"Цирк" как апофеоз советского лицемерия

...Я вспоминаю фильм "Цирк" - эталонный продукт сталинской эпохи, по-своему совершенный.

Первое, что я вспоминаю, когда думаю об этом фильме - это рассказ отца. В эпизоде, когда представители разных народов, укачивая чернокожего ребенка, передают его с рук на руки, и поют колыбельную на своих языках, был и Михоэлс, спевший ребенку куплет на идиш. Как-то родители мои пошли пересматривать этот фильм и папа увидел, что Михоэлса вырезали. В этот момент папа понял, что начинается антисемитская кампания. И действительно началась и длилась до самой смерти вождя народов.

Реклама

Второе. Расист-американец уверен в том, что если он продемонстрирует чернокожего ребенка артистки, то публика отвернется от нее. Но злодей просчитался. Ведь в СССР нет ни тени расизма! Но вот, когда молодые русские женщины начали рожать чернокожих детей, мы реально почувствовали, что расизм в СССР не исчерпывается антисемитизмом и презрением к северным и кавказским народам. Парадокс, но попав в США многие эмигранты из СССР показали чего стоило "единство народов и рас" в стране победившего социализма...

И последнее. В финальной песне фильма "Широка страна моя родная" есть строки:

От Москвы до самых до окраин,

С южных гор до северных морей,

Человек проходит как хозяин...

(..."если он, конечно, не еврей" - так мы пели в шутку).

Но - кроме шуток. От Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных морей - человек не проходил как хозяин. Это было направление ссылки - в лучшем случае.

Или - конвоирования в лагеря.

(Источник - блог автора)