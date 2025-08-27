Мнение
Теорию побеждают те школьники, которых учат практики
Оксана Ходорог
СЕО ИТ-школы для детей DarwinLand
"Забудьте все, чему вас учили в школе или университете" – фраза, знакомая многим миллениалам, которые устраивались на свою первую работу.
Сегодня большинство из них и сами стали родителями, которые ищут лучшие возможности для внешкольного обучения детей.
Кроме цены и интересного ребенку направления, им стоит обращать внимание и на то, кто является преподавателями и возможно ли будет использовать полученные знания на практике.
