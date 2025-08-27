"Забудьте все, чого вас вчили в школі чи університеті" – фраза, знайома багатьом міленіалам, які влаштовувалися на свою першу роботу.

Сьогодні більшість із них і самі є батьками, які шукають найкращі можливості для позашкільного навчання дітей.

Окрім ціни та цікавого дитині напрямку, їм варто звертати увагу і на те, хто є викладачами й чи можливо буде використовувати отримані знання на практиці.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net