Украина – это оживший комикс. Мы олицетворяем то, чем когда-то были США

В американском колледже Стейтен-Айленд департамент философии возглавляет профессор Марк Уайт, ставший очень популярным и известным потому, что совместил две вещи – комиксы и философию. На примере супергероев американских комиксов Marvel и DC он объясняет стоящие перед ними этические дилеммы.

Уайт считает, что персонажи комиксов Marvel Железный человек и Капитан Америка являются представителями разных философских концепций. В эпизоде фильма "Первый мститель: Противостояние", снятого по мотивам комиксов Marvel, оба героя озвучивают свои политические позиции. Железный человек подчеркивает, что вопрос безопасности является критическим для выживания, а значит, потенциальные угрозы, которые несут сильные институты, являются второстепенными.

Капитан Америка занимает либертарианскую позицию и требует свободы от любого контроля со стороны межправительственных структур, намекая на возможность использования такого контроля в меркантильных целях. Ведь у него был плохой опыт с такой концепцией – подобная организация была инфильтрирована Гидрой, придуманной террористической организацией.

Затем в фильме "Мстители: Завершение" Железный человек набрасывается на Капитана Америку с критикой, упрекая, что Кэп не прислушался и не дал возможности создать для планеты надежный щит, построенный на контроле, что обезопасил бы землян от опасности безумного идиота, который сначала хотел уничтожить половину Вселенной, а затем понял, что нужно уничтожить все.

Контраргументы от Капитана Америки в фильме не показаны.

Однако в результате сценаристы эпопеи решили, что именно Железный человек щелкнет пальцами с камнями вечности на своей руке, в результате чего пожертвует собой ради победы над противником.

Мне кажется, что сценаристы могли бы доверить эту жертву самому Капитану Америке. Но в таком случае это не было бы столь трагично. Ведь Железный человек сознательно шел на жертву, понимая, что никогда больше не увидит жену и дочь. Понимая цену, он предупреждал Капитана Америку о том, что готов идти только до того момента, пока не возникнет угроза потерять то, что у него было.

Таким образом становится ясна логика сюжета.

Только тот, кто имеет что терять (а у Капитана Америки не было ни семьи, ни детей), может стоять на позициях развития консервативных взглядов и государственных позиций, использующих контроль как средство обезопасить сообщество.

Отказ Капитана Америки от такого развития общественной безопасности привел к тому, что Железному человеку пришлось пожертвовать собой, чтобы восстановить баланс.

Однако парадокс в том, что при тотальном контроле не могло бы появиться оборудование Человека-муравья (еще одного супергероя Marvel), которое позволило путешествовать во времени и дало всем шанс.

Мне кажется, что украинское общество олицетворяет собой единство "Железного человека" и "Капитана Америка".

С одной стороны, наша база "верим в ВСУ" говорит о безоговорочном и безотносительном делегировании защиты нашей жизни тем, кто готов на ультимативную (предельную) жертву.

С другой стороны, мы постоянно атакуем наши собственные институты, не позволяя построить средства контроля (следовательно, безопасности).

Мы сегодняшние олицетворяем собой то, чем США когда-то были.

Поэтому MAKE AMERICA GREAT AGAIN (Сделаем Америку снова великой) – это означает SUPPORT UKRAINE (Поддержи Украину).

Учитывая это, нас могут опасаться оба лагеря политических противников в США, поскольку Украина – это оживший комикс. А для американского сообщества – это страшное оружие, с которым придется договариваться.

Но – хорошая новость в том, что другого выбора ни у кого на планете нет. Ну кроме как уничтожить всех нас...

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