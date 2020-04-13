Украина не должна вестись на иранские хотелки

Рада Безпеки ООН провела закриті консультації щодо початку судових засідань у справі про притягнення до відповідальності перших чотирьох обвинувачених у збитті літака МН17.

Держави - члени спільної слідчої групи JIT (Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди та Україна), як завжди, виступали зі спільною позицією. Саме співпраця слідчих та прокурорів в рамках JIT дозволила зібрати належні докази та передати справу MH17 до суду, незважаючи на постійні намагання РФ дискредитувати слідство та зашкодити правосуддю.

Так само мало б розвиватися і розслідування збиття 8 січня 2020 року Іраном українського рейсу PS572, в результаті якого загинуло 176 осіб, зокрема громадян: Афганістану, Великої Британії, Канади, Швеції та України.

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Проте, Іран досі не спромігся ані завершити технічне розслідування, ані нормально провести кримінальне розслідування. Повідомлення, які лунають як від іранської сторони, так, на жаль, і від української влади, не дають надію на встановлення справедливості для жертв та їхніх родичів.

Схоже, що Іран грає з українською владою в гру, на яку ми "мужньо" ведемось: чорні скриньки, висловлювання Іранського парламентаря – все це має на меті загальмувати технічне розслідування, а також вибити Україну з міжнародного консенсусу держав, чиї громадяни загинули внаслідок збиття літака Іраном.

Твіт іранського генералу не є визнанням відповідальності за міжнародні протиправні дії, а компенсація за шкоду має бути повною та справедливою.

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На тлі останніх повідомлень від іранського депутата та від МАУ, виникають питання, що робить влада України у ситуації з літаком. Зрозуміло, що вже пройшов час з моменту збиття, новини, які цікавлять людей зараз зовсім інші. Але мовчання української влади все одно викликає деякі питання.

1. Яким чином здійснюється технічне розслідування відповідно до вимог Чиказької конвенції? Питання чорних скриньок одне з десятків, які опрацьовується в рамках технічного розслідування.

Саме технічне розслідування офіційно надасть відповідь на запитання, чому саме впав літак, і стане відправною точкою для подальшої роботи з Іраном, в тому числі і щодо отримання компенсації.

2. Чи проводиться Іраном якісне кримінальне розслідування? Чи вивчають вони всі версії збиття літака? Чи буде притягнуто до кримінальної відповідальності абсолютно всіх осіб, які причетні до такого збиття? Чи має Україна вичерпну інформацію щодо стану проведення кримінального розслідування? Чи створено спільну слідчу групу? Чи відповідає Іран на запити про надання правової допомоги.

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Отримання відповідей на всі ці запитання має стати відправною точкою в притягненні Ірану до міжнародно-правової відповідальності за збиття літака рейсу PS 572.

Прагнення до швидкої дипломатії, отримання швидких результатів, в тому числі якоїсь мінімальної, але швидкою компенсації від Ірану, зіграє з нами дуже злий жарт, адже Іран просто швидко відкупиться і припинить проведення розслідування. Правди про те, що сталось зранку 8 січня, ніхто не дізнається.

Це саме те, чого, на мою думку, прагне Іран. Звісно, самій Україні буде дуже важко тиснути на Іран з метою отримання відповіді на всі ці запитання.

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Що робити далі? Україна не повинна вестись на іранські забаганки, а має продовжувати відстоювати свою лінію щодо відповідальності Ірану не тільки перед Україною, а й перед всіма країнами, чиї громадяни загинули.

Впевнена, що справедливість можна досягти лише стоячи пліч-о-пліч з Канадою, Швецією, Британією та Афганістаном.

Тому група, яка була створена за ініціативи Канади за участі Англії, Швеції, Афганістану та України в січні цього року має стати тієї рушійною силою, яка буде допомагати тиснути на Іран на всіх можливих майданчиках, з метою отримання відповіді на всі ці запитання. Лише, якщо відбувається чітка координація всіх кроків групою, може призвести до ключової мети – встановлення справедливості.