Украина – не Россия. Мы не хотим назад в СССР, а Кремль с этим никак не смирится

В старой шутке о том, что больше всего для становления украинской государственности сделал Владимир Путин, есть доля правды. Действительно, если бы в 2014 году РФ не пошла на Украину войной, а взамен продолжала скупать одних политиков, дискредитировать других и рассказывать о "братских народах", понимали бы мы, насколько важной для страны является армия? А также насколько важно защищать не только территорию, но и информационное пространство. Ведь если удастся убедить большинство украинцев, что "Украины нет" – ее не будет.

Недавняя статья Путина об Украине как анти-России тоже содержит рациональное зерно. Россия пытается стать новым СССР. Тогда как Украина благодаря массовым выступлениям 1990-1991, 2001, 2004, в 2014 годов и упорной постоянной работе общества становится анти-СССР. И сейчас речь идет не об экономике, государственном управлении или культуре, хотя бесспорно развитие рынков, построение качественных институтов и поддержка украинского контента очень важны. Я говорю прежде всего о ценностях.

"Тремя китами" СССР были ограничения свободы, унижения и ложь. Даже те, кто не пребывал в "исправительных" учреждениях, могли очень легко туда попасть. Советский человек в большинстве случаев не свободен быть поехать туда, куда хочет, жить там, где хочет, говорить, писать и даже читать то, что нравится. Несвобода делала повсеместным унижение. Если сложно или даже невозможно изменить работу – терпи начальника, который с тебя издевается. Если не можешь переехать – терпи соседа, который может "сдать" тебя КГБ. Если не можешь изменить участкового врача, выслушивай "вас много, а я одна" и узнавай стандартную "благодарность" за визит. И вообще выстаивай годами в очередях, договаривайся с "нужными" людьми, заводи полезные знакомства, чтобы "достать" то, что в свободном мире можно спокойно купить или получить в качестве государственной услуги.

И одновременно радуйся, что живешь в "лучшей в мире" стране, на которую отовсюду посягает "мировой империализм".

Ложь везде: в газетах, на телевидении, в кино и литературе. Вымышленные подвиги и замалчивание трагедий, шельмование "врагов" и разоблачение "отдельных позорных явлений". Ложь, пожалуй, унизительнее всего. Ибо тот, кто лжет, не считает свою аудиторию достойной правды. Достаточно умной, чтобы понять, что им манипулируют.

Украинские революции последних тридцати лет были за противоположные ценности – свободу, достоинство и правду. Революции были успешными, потому что мы за них боролись. Но их очень легко потерять, если не защищать ежедневно. И не только для себя, но и для других. Если вам кажется, что большинство украинцев не задумываются о ценностях, находясь где-то на низших ступенях пирамиды Маслоу, то это не так. Опрос (см. график ниже) показывают, что для большинства важны личная свобода и общественное признание.

Источник: опрос Института социологии НАНУ. Примечание: линии на графике – это разница между долями ответов "важно" (очень важно, скорее важно) и "неважно" (совершенно не важно, скорее не важно).

Также для подавляющего большинства наших граждан важна независимость Украины: таких людей в 2014-2020 годах было в среднем 81% (по сравнению с 4% тех, кому не важна). Это больше, чем в 2002-2013 годах (в среднем 70% и 9% соответственно).

Начиная с 2015 года выросла и доля тех, кто гордится украинским гражданством – до 65% по сравнению с 46% в среднем в 2002-2013 годах (доля тех, кто не гордится, соответственно снизилась с 19% до 17%).

Поэтому нам есть чем гордиться, есть что защищать. И есть над чем работать после юбилея – ведь ни война, ни внутренние проблемы никуда не делись. Но мы можем с ними справиться. Особенно, если чаще вспоминать, что нас объединяет.

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