Украина нуждается в еще одном соцопросе

А можно попросить какую-нибудь смелую социологическую фирму сделать опрос, несет ли верховный главнокомандующий ответственность за жизнь и утраты военнослужащих в результате плохой организации и управления?

За проблемы с обеспечением войск, за бюрократический мрак в документообороте, за отсутствие военной юстиции, за отсутствие надежных оборонительных сооружений, за неадекватную систему формирования и подготовки войск, за неадекватную организацию тактической медицины, создание двух вертикалей управления в армии?

Если и здесь 78% граждан так же, как и с открытым декларированием, скажут, что верховный главнокомандующий несет ответственность, то есть надежда, что он начнет принимать давно назревшие решения.

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