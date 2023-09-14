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Україна потребує ще одного соцопитування

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Україна потребує ще одного соцопитування

головний редактор Цензор.НЕТ
14.09.2023, 09:47

Влада затягує з ухваленням давно назрілих рішень у армії. Ціна питання – життя військовослужбовців

А можна попросити якусь сміливу соціологічну фірму зробити опитування, чи несе верховний головнокомандувач відповідальність за життя та втрати військовослужбовців внаслідок поганої організації та управління?

За проблеми з забезпеченням військ, за бюрократичний морок у документообігу, за відсутність військової юстиції, за відсутність надійних оборонних споруд, за неадекватну систему формування та підготовки військ, за неадекватну організацію тактичної медицини, за створення двох вертикалей управління в армії?

Бо якщо і тут 78% громадян так само, як і з відкритим декларуванням, скажуть, що верховний головнокомандувач несе відповідальність, то є надія, що він почне ухвалювати давно назрілі рішення.

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війна з росією
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