Украина – общий корабль. Либо выгребем, либо все вместе потонем

Украина – страна с огромным потенциалом, который власть регулярно отказывается реализовывать. Вместо этого преследуются личные цели или реализуются задачи, которые ставит олигархат.

Так будет продолжаться, пока общество будет терпеть и соглашаться с подобным порядком вещей.

А затем три варианта пути – следование этому вектору, революция или эволюция.

Первый вариант самый простой. Второй вариант часто реализуется в Украине в виде Майдана. А третий... Третий самый сложный. Для него необходимы желание, время и силы. Поэтому мы часто следует первым двум вариантам вместо того, чтобы изначально двигаться к третьему.

Но рано или поздно общество осознает, что необходимо делать правильный выбор развития. Главное, чтобы не было поздно...

Вы можете соглашаться со мной или не соглашаться. Главное всем понять, что корабль общий. И если кто-то из вредности или глупости поддерживает движение на рифы, то глупо надеяться, что он в итоге не пострадает.

Лодка общая. И либо выгребем все вместе, объединив усилия, либо все вместе потонем. Выплывут единицы. И не факт, что этой единицей будете вы.

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