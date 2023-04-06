Украинский в топе. Даже в Японии

Украинский язык стал мировым трендом и впервые за историю государственности вышел на глобальную арену. Язык народа победителей изучают иностранцы, а лидеры цивилизованных стран цитируют наши крылатые изречения в своих речах.

По данным глобальной платформы по изучению языков Duolingo только на платформе Duolingo изучать украинский начали более 1,3 млн человек со всего мира. Украинский вошел в 15 самых популярных языков на планете. В Германии он с 36-го места по популярности поднялся на 15-е, в Великобритании – с 37-го на 17-е, а в США – с 36-го на 22-е.

Только на платформе Duolingo изучать украинский начали более 1,3 млн человек со всего мира. Интересно, что популярность язык набрал и в далеких Аргентине и Японии. Не в последнюю очередь этот бум вызван еще и множеством украинских эмигрантов, которые сегодня знакомят мир с нашими традициями и культурой. Впрочем, значительно важнее то, что государственным начинают общаться и сами украинцы после столетий репрессий и запретов в прошлом и бестолковой государственной политики или отказа от собственного языка уже в годы независимости.

Соцопросы показывают, что еще никогда украинское общество не было столь сплоченным вокруг защиты государственного языка. В 2022-м количество людей, которые общаются на украинском языке, выросло до 71% – по сравнению с 64% в 2021-м, и 40% – в 2012-м. Сейчас 87% населения считают украинский родным. В то время как в 2021 году таких было 77%, а в 2012-м — 57%.

Интересно, что заниматься языковым вопросом взялись общественные организации и волонтерские проекты. Онлайн-курс от образовательного хаба Киева "Современный украинский язык", образовательная платформа общественной организации "Украинский мир" "Е-язык", онлайн-курс от EdEra и "Освітории" "Лайфхаки по украинскому языку", образовательный проект "Язык – ДНК нации "Волонтерская инициатива "Проект Р.И.Д". Разговорные клубы инициативы "Единые" работают уже в 25 городах, в том числе в прифронтовых городах и на оккупированных территориях, а также за рубежом – в Люблине, Варшаве, Роттердаме, Вильнюсе и Праге.

Чем больше людей сознательно выберут общение на украинском, тем меньше шансов на реванш России на всех фронтах. Впрочем, точка невозврата еще не пройдена. Иностранцев, дружески принявших украинские семьи, до сих пор удивляет их русский язык. В то же время, украиноязычного контента все еще мало. Принятый в 2019 году языковой закон предусматривает поэтапную украинизацию на протяжении десяти лет. Но поскольку речь идет о национальной безопасности – следует ускорять этот процесс.

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