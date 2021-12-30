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Украинское телевидение в Новый год: советские нарративы и "Сваты" на русском. Это позор

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Украинское телевидение в Новый год: советские нарративы и "Сваты" на русском. Это позор

преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы
30.12.2021, 15:33

2022-й должен окончательно убрать русский язык с телевидения и освободить пространство для украинских мастеров

Новый год – традиционное время борьбы между прошлым и будущим. Эта борьба воплощается не только в том, что мы подводим итоги и составляем планы, но и в нарративах, звучащих за праздничным столом (в виде тостов), в речи президента, да и в целом – с экранов телевизоров.

В этом году с экранов снова будут звучать старые советские нарративы, но к ним прилагается трансляция фильмов и сериалов на русском языке. Я считаю, в условиях 8-летней непрерывной войны и попытки империи снова затащить нас в болото прошлого – это позор.

У меня нет ничего против русского языка в быту, да и сам в личном общении часто его использую. Но это в быту, а в публичном пространстве русского не должно быть – это мое глубокое убеждение.

Ведь наша война – это война нарративов и идентичностей, и здесь язык является оружием, по меткому высказыванию Серпня, героя фильма Киборги.

Как говорил выдающийся теоретик национализма Бенедикт Андерсон в книге "Воображаемые сообщества", нация – это племя, которое читает общие книги. Я бы добавил в наше время: ...и смотрит общие телепрограммы.

Общий язык в публичном пространстве мощно работает на создание и сплочение украинской политической нации, на каких бы языках люди не общались приватно.

Но это не нравится ни России, ни олигархам. Потому что в успешной Украине нет места ни первой, ни второй. Поэтому они пытаются протаскивать русский язык в публичное пространство, чтобы потом иметь возможность говорить о Новороссии, о защите русскоязычных от националистической хунты, о первом-втором-третьем сортах украинцев, которым нужно голосовать на выборах не по принципу "выбери себе лучшую жизнь", а по принципу "голосуй за своих против чужих".

Я не шучу, это все очень серьезно. Это составляющая войны, которая не менее важна, чем сотни танков и десятки тысяч солдат на наших границах. Ощущение единой судьбы с Россией, которое нам навязывают вот уже 100 лет (если не 350), картинка абстрактной "русскоязычной страны", в которой мы якобы живем, – это не шутки.

Позор, выпущенный "Кварталом-95", русскоязычный сериал "Сваты" практически одновременно крутят на российском государственном телеканале "Россия-1" и украинском "1+1".

Телевидение по закону должно быть на украинском языке, потому что телевидение – это сегодня основное публичное пространство. Нарушение закона происходит при прямом попустительстве Госкино, которое выдает разрешения на показ фильмов, и Нацсовета по телевидению и радиовещанию, который должен обеспечивать соблюдение закона телеканалами.

#заТБукраїнською Следите за сообщениями с этим тегом – борьба за телевидение на украинском языке требует активных действий по всей стране. Грядущий год должен окончательно убрать русский язык с телевидения и освободить пространство для украинских мастеров. Поэтому будет много мероприятий. В частности, 1 февраля в час дня киевляне собираются на акцию возле Госкино (ул. Лаврская, 10).

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Валерий Пекар русский язык новый год сваты телепрограмма на Новый год
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