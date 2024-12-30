Мне много раз приходилось нанимать людей на должности (и нередко приходилось увольнять). Поэтому у меня появился ряд критериев, на которые я опираюсь, чтобы находить именно таких людей, с которыми можно будет работать годами, а не пару месяцев. Этими критериями я охотно поделюсь, но сначала – некоторые приятные воспоминания...

Когда в 1993 году я основал свое первое заведение, кафе "Пан Пицца", люди приходили прямо по объявлению в газете, а затем приводили своих друзей и знакомых. То есть можно сказать, что тогда не я нашел их, а они меня.

И что любопытно, у всех сотрудников горели глаза. Мне даже тяжело было отправить их домой в конце рабочего дня – они работали не по часам, а пока все не будет сделано. Может, тогда мне просто повезло, а может, просто времена были такие.

С годами изменилось и отношение людей к работе, и сам процесс поиска новых специалистов. Пришло время кадровых агентств, которые по твоему запросу присылают десяток человек. И если один из них подойдет – это редкая удача. Но даже в этом случае нет гарантии, что этот человек задержится у тебя надолго.

Как правило, не заинтересованные (и в рабочем, и в личном смысле) люди отклеиваются после двух-трех недель работы. Реже это происходит через месяц или два.

Итак, как не ошибиться в человеке, чтобы не тратить на него время и деньги компании? Последние пять лет я не принимаю активного участия в найме сотрудников – этим занимается СЕО компании Екатерина Горбоконь. Поэтому мнения, изложенные ниже, – наши общие.

Идеальному сотруднику не нужно все время говорить, что делать – обычно он решает это сам на месте. Конечно, если в компании он очутился на своем месте. Идеальному сотруднику интересно все, что он делает – и процесс, и результат. Интересно или нет – это заметно даже по глазам, но чтобы рассмотреть это, нужно некоторое время.

При этом идеальный сотрудник сфокусирован все же не на процессе, а на результате.

Некоторые, к сожалению, уверены, что им платят именно за процесс – то есть за то, что они приходят на работу. На самом же деле компания ценит только результат. Именно результат можно измерить – прежде всего деньгами.

Идеальный сотрудник не боится брать на себя ответственность. Не ждать, пока тебя заставят это сделать, – ответственность берут, а не дают. Он ищет возможности, а не оправдание, почему что-то не удалось.

Он готов слушать и слышать, а сам говорит немного и только по делу. Умеет сохранять ясность ума в любой ситуации – даже в полной неопределенности, в которой мы все сейчас находимся. И хорошее чувство юмора – без этого нам не по пути.

И еще одна немаловажная особенность – можно сказать, редкая в наше время: всегда быть на связи.

Я очень ценю то, что у моих сотрудников никогда не разряжается батарея мобильного. Я беспокою их звонками только тогда, когда это действительно важно, и рассчитываю на то, что мне ответят.

Завершу еще одним очень важным пунктом, с которого, пожалуй, стоило начать. Идеальный сотрудник должен разделять ценности компании, а также мои личные ценности – в том, что касается отношения к Украине, Одессе, еде и гостеприимству.

На эту тему можно говорить очень долго, но заставить кого-то принять эти ценности невозможно. Ты либо разделяешь их, либо нет. И к сожалению, понять, совпадают ли ваши ценности, возможно только после нескольких месяцев совместного труда – через поражения и победы, через конфликты и примирения.

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Я счастлив, что многие мои коллеги работают со мной уже десятилетиями. Таких людей я воспринимаю не просто как сотрудников, а как партнеров. И когда общаюсь с ними, не забываю: незаменимые люди есть.

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