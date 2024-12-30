Примусити когось прийняти цінності компанії неможливо. Ти або поділяєш їх, або ні

Мені багато разів доводилося наймати людей на посади (і нерідко доводилося звільняти). Тому в мене з'явилася низка критеріїв, на які я спираюся, щоб знаходити саме таких людей, з якими можна буде працювати роками, а не пару місяців. Цими критеріями я охоче поділюсь, але спочатку – деякі приємні спогади...

Коли у 1993 році я заснував свій перший заклад, кафе "Пан Піцца", люди приходили просто за оголошенням в газеті, а потім приводили своїх друзів і знайомих. Тобто можна сказати, що тоді не я знайшов їх, а вони мене.

І що цікаво, у всіх співробітників горіли очі. Мені навіть важко було відправити їх додому наприкінці робочого дня – вони працювали не за годинником, а поки все не буде зроблено. Може, тоді мені просто пощастило, а може, просто часи були такі.

З роками змінилося і ставлення людей до роботи, і сам процес пошуку нових спеціалістів. Настав час кадрових агенцій, які на твій запит присилають десяток людей. І якщо один з них підійде – це рідкісна вдача. Але навіть у цьому випадку немає гарантії, що людина затримається у тебе надовго.

Зазвичай не зацікавлені (і в робочому, і в особистому сенсі) люди відклеюються після двох-трьох тижнів праці. Рідше це відбувається за місяць або два.

Отже, як не помилитися в людині, щоб не витрачати на неї час і гроші компанії? Останні п'ять років я не беру активної участі у наймі співробітників – цим займається СЕО компанії Катерина Горбоконь. Тому думки, що викладені нижче, – наші спільні.

Ідеальному співробітникові не треба весь час говорити, що робити – зазвичай він вирішує це сам, на місці. Звісно, якщо в компанії він опинився на своєму місці. Ідеальному співробітнику цікаво все те, що він робить – і процес, і результат. Цікаво чи ні – це помітно навіть по очах, але щоб роздивитися це, потрібен деякий час.

Водночас ідеальний співробітник сфокусований все ж таки не на процесі, а на результаті.

Деякі, на жаль, впевнені, що їм платять саме за процес – тобто за те, що вони приходять на роботу. А насправді компанія цінує тільки результат. Саме результат можна виміряти – насамперед грошима.

Ідеальний співробітник не боїться брати на себе відповідальність. Не чекати, поки тебе змусять це зробити, – відповідальність беруть, а не дають. Він шукає можливості, а не виправдання, чому щось не вдалося.

Він готовий слухати і чути, а сам говорить небагато і лише по ділу. Вміє зберігати ясність розуму в будь-якій ситуації – навіть у стані повної невизначеності, в якому ми всі зараз перебуваємо. І має добре почуття гумору – без цього нам не по дорозі.

І ще одна важлива особливість – можна сказати, рідкісна у наш час: завжди бути на зв'язку.

Я дуже ціную те, що у моїх співробітників ніколи не розряджається батарея мобільного. Я турбую їх дзвінками лише тоді, коли це дійсно важливо, і розраховую на те, що мені відповідатимуть.

Закінчу ще одним дуже важливим пунктом, з якого, мабуть, варто було почати. Ідеальний співробітник має поділяти цінності компанії, а також мої особисті цінності – в тому, що стосується ставлення до України, до Одеси, до їжі та до гостинності.

На цю тему можна говорити дуже довго, але примусити когось прийняти ці цінності неможливо. Ти або поділяєш їх, або ні. І на жаль, зрозуміти, чи ваші цінності збігаються, можливо лише після декількох місяців спільної праці – через поразки і перемоги, через конфлікти і примирення.

Читайте також Управління командою-2025: які тренди треба врахувати бізнесу

Я щасливий, що багато моїх колег працюють зі мною вже десятиліттями. Таких людей я сприймаю не просто як співробітників, а як партнерів. І коли спілкуюся з ними, не забуваю: незамінні люди існують.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net