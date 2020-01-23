Весна придет и опять никого не посадят. Есть 10 причин

За пять лет работы депутатом, я очень часто задавал себе похожий вопрос. Это же так очевидно, что нужны посадки! Абстрактный ответ - потому что жизнь неоднозначная и проблематичная, она точно не черно-белая. А у проблемы коррупции гораздо больше двух цветов. Пока мы этого не понимаем, остаемся в навязанной нам медиа парадигме "за" или "против": Порошенко - хороший, Зеленский - плохой или c точностью до наоборот. Пока мы так упрощенно смотрим на мир – наступаем на стандартные грабли.

Более конкретный ответ длиннее и состоит из 10 пунктов:

1. Схему в суд не принесешь

Представьте себе ворующего чиновника времен Януковича (Порошенко, Кучмы, Ющенко). Он же не идиот, понимает, что ворует. И создает схемы, чтобы обезопасить себя.

В свою первую поездку народным депутатом в Америку я был в Финансовом агентстве, которое отслеживает незаконное обогащение ПЭПсов - Politically Exposed Persons. Эксперты рассказали, что некоторые чиновники времен Януковича использовали до 40 компаний-прокладок, чтобы отмыть деньги. Сорок промежуточных компаний, чтобы прикрыть свою задницу. Представляете, как они боялись?

Ворующие чиновники качественно защищают себя – они понимают, что их могут посадить.

2. Нет доказательств на организаторов

Ворующие чиновники не ставят подписи. Как учили меня в Министерстве обороны, те кто получает деньги, подписи не ставят.

Подпись ставит госслужащий, не имеющий возможности ослушаться (как у военных) или в доле небольшой (как в агентстве инвестиций Каськива). А команду ему дал товарищ С., он же Г. А согласовано это все с П. Как посадить человека, который придумал достаточно хитрые схемы, чтобы заработать на бюджете?

По какой статье сажать? И кого? Посадить военного, которому выломали руки и заставили подписать? Или посадить того, кто реально это сделал, но ни одной его подписи нет. Получается, единственный способ – чтобы коррумпированного чиновника кто-то сдал.

3. Короткая скамейка запасных

Если говорить о военной сфере прямо и цинично, одна из функций высшего командования – посылать людей в бой на возможную смерть. Кто это будет делать, если всех нынешних генералов посадить?

4. Свои люди

Фактически все после Кучмы: Ющенко, Янукович, Порошенко, Зеленский – страдают одной и той же болезнью (Кучма, кстати, тоже, но меньше). Подбором лояльных себе кадров вместо профессионалов.

Как только появляются непрофессионалы, происходит деградация. В прокуратуре, милиции она зашла так далеко, что у нас в стране исчезло следствие.

К слову, хочу отметить, что, возможно, будущее прокуратуры не печально. Руслан Рябошабка у меня вызывает сдержанный оптимизм, за исключением дела Шеремета.

5. Сколько зарабатывает следователь?

Рядовой полицейский - примерно 8 000 грн, а следователь - условно 15 000 грн. Вы уверены, что он может прожить на не условных 15 000 грн, ведя достойную, честную, правильную, и справедливую службу? Я - нет.

Зарплата премьер-министра Украины в 50 000 грн – полнейшая глупость. Мы сами себе врем. Это то, что говорил Каха Бендукидзе: "Прежде, чем требовать от специалистов, вы должны дать им адекватную зарплату".

Вы должны посчитать, сколько должен получать офицер, сколько лейтенант, сколько полковник для того, чтобы не грабить. Для Украины - замминистра - это район $4000-6000, министр $8000-12000. Лейтенант - $1000, генерал - $4000.

6. Силовики

Фактически, в 1990-е у нас было две группировки – банда бандитов, и банда ментов, которые отстреливали первых. Только постепенно менты сами становились бандитами. Вопрос в том, готовы ли мы долго терпеть волкодава, который сам превращается в волчару?

7. Силовики-2

Мы не гарантируем того, что человек, получающий достойную зарплату, не превратится из волкодава в волка. Это хорошо видно на примере США. Полицейские много зарабатывают, конкурс на одно место – несколько десятков людей. Тем не менее, даже там периодически появляются перебежчики.

Поэтому там есть внутренний контроль. Это не гарантирует 100% самоотверженных сотрудников, но процентное отношение перекрасившихся, у них совсем другое. Для этого нужны честные, некоррумпированные суды и прокуратура.

8. Посадки как бизнес

Мы прекрасно понимаем, что власть зарабатывала на посадках (деньги и славу, но деньги вперед). Это происходило и происходит. 100% доказать ты не можешь, но заработать на страхе – это самое оно.

9. "Бритва Хайнлайна" – не надо приписывать злой умысел там, где можно все объяснить раздолбайством. Я бы дополнил формулировку – и непрофессионализмом. У нас произошла полная деградация общества, когда на тех местах, где должны находиться профессионалы, сидят дилетанты.

Мы получили общество, в котором люди думают, что они следователи, что они политики, что они инженеры, управленцы, а на самом деле они – глубокие дилетанты, вообще не понимающие ситуацию и ничего не умеющие делать. Кривая Даннинга-Крюгера нам в помощь.

Эти девять пунктов надо держать в голове, когда вы слышите вопрос "почему никто не сидит". В этом деле у вас сорок прокладок, в этом не хотят, в этом не могут. Тут боятся. А здесь не знают, зачем сажать, если на этом можно заработать. Умножьте это на факт, что почти не осталось профессиональных следователей и прокуроров.

Благодаря комсомольцам из предыдущего парламента, мы провели люстрацию, но с водой выплеснули и ребеночка: выгнали немногих оставшихся профессионалов. Нужно время, чтобы вырастить новых.

Циничный факт, после краха гитлеровского режима, в ФРГ старые чиновники времен Гитлера работали еще лет 10-15. Не было других. В Польше, прежде чем уволить всех чиновников службы безопасности, 200 абсолютно новых людей обучили в ФБР США.

10. Ну и последнее

Ситуацию в Украине часто сравнивают с Моисеем, который 40 лет водил еврейский народ по пустыне, пока не умрут все, кто помнят рабство (социализм). Я всегда в ответ спрашиваю: "А вот те евреи, которых Моисей вывел из пустыни, они были кто? Они были профессионалы? Что они умели?". Они же ничего не умели. Там не было профессионалов. Вышла молодежь. Вышли те, кто просто не знал рабства.

Вот сейчас пришли к власти те, кто не знал рабства, кто не знает, что такое коммунизм и что такое комсомол. Те, кто не умеет, как Юрий Витальевич, сочинять сказки на голубом глазу и рассказывать про то, какой он большой молодец.

Да, те, кто не умеют врать – дилетанты. Да, это надо пережить. Сделать так, чтобы дилетанты хотя бы научились отличать профессионалов от самозванцев.

Когда научатся отбирать более-менее адекватных людей, нужно научиться увольнять нанятых. Единственный достоверный критерий истины - увидеть человека в работе.

Поставили, поработал три месяца, не справился – сняли, поставили другого. Отобрали, улучшили критерии. Замазался – сняли моментально.

И, естественно, надо расследовать и наказывать. Но нужно помнить и остальные вещи, о которых я говорил: коррупция защищает себя, у нас сейчас нет профессионалов, а когда они появятся – им нужно платить хорошие деньги.