Мои объяснения, что я не давала согласия на запись моего ребенка и не хочу видеть видео других детей, были восприняты репетитором как оскорбления

Некоторые ситуации просто разрывают меня на части.

На днях у меня произошел странный инцидент. Инцидент, связанный со старшим ребенком. Репетитор ребенка неоднократно подчеркивал, что ребенок переносит занятия, отвлекается на игры во время уроков и т. д.

Может, где-то существуют идеальные 15-летние подростки, настолько мотивированные, что учатся безупречно. У меня не такой ребенок. И мне бесконечно приходится с ним разговаривать о его обучении. На то я и мама. И, имея троих детей, я могу четко сказать, что все дети разные, и к каждому нужен свой подход. Но дело не в этом.

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Вчера учитель завершил занятие, мотивируя это тем, что ребенок отвлекался. Но и это не суть. Он прислал мне видео урока и предложил отправить записи занятий других учеников, с которыми он занимается.

Честно говоря, в этот момент меня не просто накрыло – меня разорвало в клочья.

Мои объяснения, что я не давала письменного согласия на запись моего ребенка и не хочу видеть видео других детей, что права моего ребенка и меня как опекуна были нарушены, были восприняты как личное оскорбление.

Объяснения, что я не знаю, где потом будут использоваться эти видео, поскольку я публичное лицо, также не были услышаны. Осознания того, что человек нарушил действующее законодательство Украины и моральные нормы, не произошло.

Я знаю, что меня читают как учителя старшего ребенка, так и младших детей. Уважаемые педагоги, если вам непонятно, что без согласия законного опекуна вы не имеете права делать фото- и видеозаписи детей, с которыми вы работаете, то это проблема.

Если вы не знаете, что нарушать законодательство Украины нельзя, особенно вам, людям, которые учат детей, то это проблема.

Если вы не понимаете, что такое частная жизнь и готовы раздавать записи других детей кому угодно, то это проблема.

Сейчас идет война. Многие на фронте, волонтерят, выкладываются в тылу и могут уделять детям меньше времени, а на вас рассчитывают, что в тылу вы будете профессионально выполнять свои обязанности и не нарушать законодательство Украины. Но если это непонятно, то это проблема.

То же самое касается и врачей. Позволю себе напомнить, что распространение информации о состоянии пациента кому-либо без его согласия запрещено.

И еще: я лично стучусь в дверь, когда хочу войти в комнату своего 15-летнего подростка. Потому что даже с точки зрения морали я должна показать ему пример уважения к чужим границам.

И самое главное – учитель так и не понял, что он сделал. Я связалась с руководством школы и сообщила о случившемся. Это частная школа.

Если такое происходит по всей стране, то это проблема.

Образовательный омбудсмен, прошу провести дополнительное разъяснение среди педагогов о правах детей и их частной жизни в процессе обучения.

Напомню статью 10 Закона Украины "О защите детства" для тех, кто считает соблюдение законодательства мелочью.

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