Вирус истины: коронавирус - это подарок судьбы. Вот почему

Цього не могло не статися.

Ми робимо озонові дірки і біологічну зброю.

Граємося з генами і перетворюємо ліси на пустелі.

Залишаємо свої відходи навіть в Антарктиді.

Може цей Світ просто хоче відпочити від нас?

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Морські черепахи намагаються їсти пластик - ми не залишаємо їм вибору.

Світ нам - залишає.

Він, як той собака - вичісує нас ураганами і струшує землетрусами.

Сприймає нас, як інфекцію.

Яку треба ізолювати і обмежити.

Але - не знищити.

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А ми вперті.

Ми боїмось - і чіпляємось.

І продовжуємо розмножуватись у боротьбі і стресі.

І змінювати цей світ. Але - не себе.

Вірус істини зажене нас по домівках.

Кожного. У всіх країнах і містах.

І ми не зможемо далі брехати собі - про себе і про інших.

Сімейні нарешті відчують свою родину.

А себе - не розмазаними тонким шаром між роботою і дітьми.

Хто ці люди - з якими ти живеш?

Безліч відкриттів.

Приємні несподіванки - і розчарування.

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Самотні зможуть по-справжньому відчути свою самотність.

Бо насправді - це не біда, а цілий Космос.

І ключ, який відкриває двері Істини.

А мандрувати в самого себе іноді набагато цікавіше, ніж в Ломбардію.

Нарешті з’явиться можливість навести лад. У своєму домі. В країні

В думках. Почуттях. Відносинах.

Знайти потрібне - і відкинути зайве.

Раніше не вистачало на це часу.

Його завжди не вистачає - на вічне і справжнє.

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Все тільки починається.

Страх вірусу буде більшати.

В якусь мить він стане неосяжним.

Настільки великим, що ми не зможемо його сприймати. І стримати.

І нарешті - позбудемось, як наших дитячих страхів.

І буде новий світ.

В якому ми не зможемо - і не схочемо жити, як раніше.

Станемо дорослими.

Досвідченими - і освіченими.

Про фріланс задумаються навіть ті, хто досі не знав цього слова.

Дистанційна робота і освіта не просто тренди, а - необхідність.

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І ми всі, нарешті, відпочинемо.

Від суєти та вічного поспіху.

Відчуємо справжній смак життя.

Згадаємо про своє здоров’я.

Про те, чого довго не хотіли бачити і чути.

Про стан медицини і вбиті лікарні.

Про те, що лікарі і вчені - теж люди.

І потребують поваги і достойного життя не менше, ніж футболісти і народні депутати.

Не питайте - де нові вакцини, ліки, тести, і чому мені прямо зараз не зробили рентген???

Подивіться - лікар йде пішки сім кілометрів, щоб прийти в лікарню на чергування.

На цілодобову виснажливу роботу.

А медсестра - після добового чергування ночує на каталці в коридорі.

Бо не може доїхати додому.

А завтра знову - добове.

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Згадаємо й те, про що давно забули.

Цікава книга, яка давно чекає на полиці.

Друг, який давно живе за кордоном - давно не спілкувалися навіть скайпом.

Онлайн-курс, який давно хотів, та все якось…

Справжній китайський пу-ер, з японськими солодощами - нарешті.

Справжня кава. У турці.

А не щось там "3-в-1" по дорозі на роботу.

Справжні домашні тістечка.

Які нарешті є час приготувати.

Справжня людина поряд.

З якою ти дивишся справжнє кіно.

По-справжньому відчуваючи те, що тримає вас разом.

Можливо - вперше.

І справжнє щастя від цього.

Цей вірус - просто подарунок долі.

Подарунок і урок - від Всесвіту.

Щоб ми стали іншими - кращими.

Нас чекає нове майбутнє, нові можливості і нові сенси життя.

Кожен з нас зможе знайти себе - справжнього.

І це - істина.

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