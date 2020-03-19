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19.03.2020, 14:28

Вирус истины: коронавирус - это подарок судьбы. Вот почему

Вирус истины: коронавирус - это подарок судьбы. Вот почему
врач-инфекционист

Когда мы избавимся от страха коронавируса, поймем, что COVID-19 - это урок и подарок вселенной. Чтобы мы стали чуть лучше (укр.)

Цього не могло не статися.
Ми робимо озонові дірки і біологічну зброю.
Граємося з генами і перетворюємо ліси на пустелі.
Залишаємо свої відходи навіть в Антарктиді.

Може цей Світ просто хоче відпочити від нас?

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Морські черепахи намагаються їсти пластик - ми не залишаємо їм вибору.
Світ нам - залишає.
Він, як той собака - вичісує нас ураганами і струшує землетрусами.
Сприймає нас, як інфекцію.
Яку треба ізолювати і обмежити.

Але - не знищити.

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А ми вперті.
Ми боїмось - і чіпляємось.
І продовжуємо розмножуватись у боротьбі і стресі.
І змінювати цей світ. Але - не себе.

Вірус істини зажене нас по домівках.
Кожного. У всіх країнах і містах.
І ми не зможемо далі брехати собі - про себе і про інших.

Сімейні нарешті відчують свою родину.
А себе - не розмазаними тонким шаром між роботою і дітьми.
Хто ці люди - з якими ти живеш?
Безліч відкриттів.
Приємні несподіванки - і розчарування.

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Самотні зможуть по-справжньому відчути свою самотність.
Бо насправді - це не біда, а цілий Космос.
І ключ, який відкриває двері Істини.
А мандрувати в самого себе іноді набагато цікавіше, ніж в Ломбардію.

Нарешті з’явиться можливість навести лад. У своєму домі. В країні
В думках. Почуттях. Відносинах.
Знайти потрібне - і відкинути зайве.
Раніше не вистачало на це часу.
Його завжди не вистачає - на вічне і справжнє.

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Все тільки починається.
Страх вірусу буде більшати.
В якусь мить він стане неосяжним.
Настільки великим, що ми не зможемо його сприймати. І стримати.
І нарешті - позбудемось, як наших дитячих страхів.

І буде новий світ.
В якому ми не зможемо - і не схочемо жити, як раніше.
Станемо дорослими.
Досвідченими - і освіченими.

Про фріланс задумаються навіть ті, хто досі не знав цього слова.
Дистанційна робота і освіта не просто тренди, а - необхідність.

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І ми всі, нарешті, відпочинемо.
Від суєти та вічного поспіху.
Відчуємо справжній смак життя.
Згадаємо про своє здоров’я.
Про те, чого довго не хотіли бачити і чути.
Про стан медицини і вбиті лікарні.
Про те, що лікарі і вчені - теж люди.
І потребують поваги і достойного життя не менше, ніж футболісти і народні депутати.

Не питайте - де нові вакцини, ліки, тести, і чому мені прямо зараз не зробили рентген???
Подивіться - лікар йде пішки сім кілометрів, щоб прийти в лікарню на чергування.
На цілодобову виснажливу роботу.

А медсестра - після добового чергування ночує на каталці в коридорі.
Бо не може доїхати додому.
А завтра знову - добове.

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Згадаємо й те, про що давно забули.
Цікава книга, яка давно чекає на полиці.
Друг, який давно живе за кордоном - давно не спілкувалися навіть скайпом.
Онлайн-курс, який давно хотів, та все якось…
Справжній китайський пу-ер, з японськими солодощами - нарешті.

Справжня кава. У турці.
А не щось там "3-в-1" по дорозі на роботу.
Справжні домашні тістечка.
Які нарешті є час приготувати.

Справжня людина поряд.
З якою ти дивишся справжнє кіно.
По-справжньому відчуваючи те, що тримає вас разом.
Можливо - вперше.
І справжнє щастя від цього.

Цей вірус - просто подарунок долі.
Подарунок і урок - від Всесвіту.
Щоб ми стали іншими - кращими.

Нас чекає нове майбутнє, нові можливості і нові сенси життя.
Кожен з нас зможе знайти себе - справжнього.

І це - істина.

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Теги: карантин, коронавирус
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