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03.12.2019, 11:33

Владимир Александрович, не убивайте надежду людей

Владимир Александрович, не убивайте надежду людей
заместитель генерального прокурора Украины в 2015-2016 гг.

Революционеры VS эволюционеры: почему важно давать дорогу тем, кто торопится, а не комформистам, которые наступают на одни и те же грабли

В Украине очень растиражированы тезисы в стиле: "нам не нужна революция", "Украина – большая страна и поэтому для нас предпочтителен эволюционный путь развития" или же мое любимое: "Полякам повезло, потому что Европа дала им миллиарды, а нам нет". Это все не более, чем самовнушение.

Эти якобы "крайне убедительные" аргументы уже откровенно набили всем оскомину своей примитивностью и недальновидностью. Особенно, когда они звучат из уст банальных воров и фарисеев, которым, в принципе, наплевать на реально быстрый прорыв, которых очень устраивает эта вечно "эволюционирующая" и так ни до чего не "доэволюционирующая" среда, раз за разом угнетающая надежду и убивающая оптимизм людей.

Эти "вечные эволюционеры" прекрасно ориентируются в любой меняющейся конъюнктуре и умеют выделяться на фоне слабой бесхребетной массы или же обычных неудачников, которые пытаются игнорировать современный контекст и отказываются от реалий мировой конкуренции интеллекта, экономики и развития.

Можно было бы не возмущаясь смотреть на этот заговор конформистов против идеалистов, если бы Украина сегодня не была самой бедной страной в регионе. Если бы в это же время она не находилась в состоянии постоянной военно-экономической агрессии, потеряв почти четверть территории вместе с почти 20% населения (по сути - рабочей силы). При этом, люди продолжают терять главное: надежду и веру в быстрый прогресс.

Может кто-нибудь внятно объяснит, в чем преимущество медленного движения в реалиях давно уже ускоренного мирового темпа?

"Эволюция" в понимании наших давно потерявших совесть элит является прекрасной маскировкой и оправданием своей неспособности реально работать и обгонять конкурентов Украины. Благодаря таким как они, мы уже настолько отстали во многих аспектах, что уже сложно даже назвать этих хотя бы ключевых конкурентов.

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Будем и дальше себя успокаивать, что все когда-то образуется и будет хорошо? К сожалению, ничего хорошего ждать в таком случае не приходится! До тех пор, пока до рычагов управления не доберутся настоящие отчаянные идеалисты (можем в данном контексте их называть и революционерами), надежды на прогресс попросту нет.

Конформистам часто свойственно пугать нас революциями – даже в отдельных сферах, махая статусами и выступлениями на телевидении, заявляя, что она несет за собой разрушение и хаос! А разве то, с чем мы имеем дело сейчас, не хаос!? Нам реально еще есть, что терять? 

Революция – это не только и столько махания дубинками и маузерами, как это пытаются нам преподнести. В первую очередь, она подразумевает революционные реформы, и вполне может состоятся путем общенародной волны на выборах.

Революционное развитие – это, в первую очередь, лидерство! Это смелость принимать неординарные решения, желание рисковать и побеждать! Это значит давать дорогу тем, кто не боится завтрашнего дня! Это значит строить что-то абсолютно новое – наше украинское! Не идти на компромисс с противниками и, что самое главное, – со временем!

Революция – это в первую очередь идея, эмоции и страсть делать глобальные позитивные изменения! От нее загораются лучшие умы! Она дает толчок там, где в нем нуждаются больше всего! Для идеалиста цель – результат, а не процесс! Успех, а не имитация! Учебник истории, а не журнал Forbes!

Обращаюсь к вам, Владимир Александрович, как гражданин и патриот Украины: откройте дорогу масштабным, отчаянным идеалистам, пока еще есть время! Не дайте приспособленцам в очередной раз убить надежду людей в новую процветающую Украину!

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Теги: Владимир Зеленский, революция, власть, эволюция, давид сакварелидзе, комформизм, идеализм
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