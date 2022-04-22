Военные изъяли у вас авто для оборонных нужд? Как его вернуть или получить возмещение

Во время военного положения у Вооруженных сил Украины, территориальной обороны, полицейских и других должностных лиц появляются неограниченные права на отчуждение имущества граждан.

Передача, принудительное отчуждение имущества у физических лиц для нужд государства в условиях военного или чрезвычайного положения регулирует закон №4765. Относительно военнотранспортной обязанности юридических лиц, его механизм детально определен в статье 6 закона №3543 Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и постановлении №1921.

Принудительное отчуждение имущества – это лишение права собственности физического или юридического лица на индивидуально определенное имущество, переходящее к государству для использования в условиях военного или чрезвычайного положения. В свою очередь владелец должен получить полное возмещение его стоимости.

То есть у вас в любой момент могут изъять автомобиль для оборонных нужд государства. Но часто это происходит с нарушениями и без какого-либо возмещения стоимости.

Военнотранспортная обязанность устанавливается для удовлетворения потребностей военных формирований транспортными средствами и техникой на особый период. Он распространяется на центральные и местные государственные органы и предприятия, в том числе железные дороги, порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, АЗС. Также под эту обязанность подпадают граждане – владельцы транспортных средств.

Как должно проходить изъятие транспортных средств у предприятий и организаций

Лимиты изъятия транспортных средств и техники устанавливаются решением Кабмина или распоряжениями госадминистраций по представлению районных (городских) военных комиссариатов.

На основе определения таких лимитов глава местной госадминистрации и военный комиссар подписывают частичный наряд. В нем определяются транспортные средства и техники, а также порядок, пункты и сроки передачи транспортных средств.

То же касается и граждан-владельцев: они должны получить соответствующий наряд.

Оформление передачи имущества

О принудительном отчуждении имущества составляется соответствующий акт. В нем обязательно должны быть указаны:

1. Название военного командования и органа, принявшего или согласовавшего решение о принудительном отчуждении или изъятии имущества.

2. Сведения о собственнике (собственников) имущества. Для юридических лиц – полное наименование, местонахождение и идентификационный код. Для физических лиц – фамилия, имя, отчество, постоянное место жительства и идентификационный номер.

3. Сведения о документе, устанавливающем право собственности на имущество (при наличии).

4. Описание имущества, достаточное для его идентификации. Для недвижимого имущества – сведения о местонахождении (адрес), для движимого имущества (наземные, водные и воздушные транспортные средства) – сведения о регистрационном номере транспортного средства, марке, модели, номере шасси, годе выпуска и других регистрационных данных.

5. Сумма выплаченных средств (в случае предварительного полного возмещения стоимости имущества).

В случае принудительного отчуждения имущества к акту прилагается документ, содержащий заключение о стоимости имущества на дату его оценки.

Понятно, что при отчуждении провести полноценную процедуру оценки имущества, например автомобиля, довольно сложно. Если у вас уже есть предварительная оценка, которую вы проводили, например, при продаже автомобиля или по другим причинам, советую ее возить с собой в бардачке.

Или если вы очень волнуетесь за свое имущество – проведите предварительную оценку уже сейчас, она вам пригодится в случае отчуждения.

Акт передачи имущества должен быть подписан владельцем и уполномоченными лицами военного командования и органом, который принял или согласовал решение о принудительном отчуждении имущества. Он скрепляется печатями военного командования и/или указанных органов.

Возврат транспортных средств или возмещение стоимости

Для возвращения транспортных средств и техники руководители предприятий, учреждений и организаций обращаются в военные комиссариаты по месту их привлечения с соответствующим заявлением. Именно они (по согласованию с местными госадминистрациями) определяют сроки и пункты возврата транспортных средств и техники.

Возмещение стоимости транспортного средства может быть двух видов – предварительное и следующее.

Для получения полной компенсации за имущество его бывший собственник после отмены правового режима военного положения обращается в территориальный центр комплектования и социальной поддержки с заявлением, к которому прилагаются акт и документ, содержащий заключение о стоимости имущества.

Сейчас в это сложное время мы все можем нести убытки, чтобы помочь государству победить российских оккупантов. Будьте внимательны, не бойтесь задавать вопросы или даже привлекать юриста к процедуре отчуждения. В случае соблюдения всех норм, вы обязательно получите обратно свое имущество или возмещение его стоимости.

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