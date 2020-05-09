Война и ветераны: подмена понятий в угоду политическому мифу

Каждый год в преддверии 9 мая, власти постсоветских стран вспоминают о ветеранах. Чиновники говорят красивые слова, в СМИ идет волна материалов об исторической памяти, событиях Второй Мировой Войны (в России ограничиваются только термином Великая Отечественная).

И, естественно, каждый год журналистов интересует вопрос "сколько же осталось в живых ветеранов ВОВ". Для одних вопрос праздный, для других, в частности органов власти, финансовый - таким людям раз в год выплачивают деньги от государства.

И каждый год цифры, приводимые по отдельным странам, не перестают удивлять.

Так, например, в Беларуси, наведя несколько лет назад порядок с учетом ветеранов Второй Мировой (Великой Отечественной) войны, дают относительно небольшие цифры. В 2020 году насчитали 4700 ветеранов Второй мировой и лиц пострадавших от войны. Это на 9,4 млн населения. Младшему из них 87, старшему 104 года. Логично - война закончилась 75 лет назад.

Но, если смотришь украинскую и российскую прессу и диву даешься.

В Украине насчитали "более миллиона ветеранов и лиц приравненных к ним". Это на 37 млн населения.

Сразу оговорюсь, в эту цифру входят и ветераны АТО, которые, без сомнения, заслуживают уважения. Но таких не более 500 000. Еще около 100 000 - это люди в возрасте 90 лет и больше - те, кто просто попадает в возрастную категорию участника войны.

Но, открытым остается вопрос: кто остальные?

В России еще более интересно.

В начале 2020 года насчитали 1 148 411 человек - это именно участники войны, как особо подчеркнул заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Решил проверить эти данные по демографическим таблицам Росстата. Получилось забавно - в России количество жителей в возрасте 90 лет и больше никак не может превышать 570 000 человек. То есть количество "участников Великой Отечественной" в 2,5 раза больше, чем количество граждан, которым на момент окончания ВОВ было хотя бы 15 лет. Как минимум, интересно.

Разгадка тайны в Федеральном Законе "О Ветеранах", где прописана система кого относить к ветеранам Великой Отечесвенной. Когда знакомишься с законом, его приложениями - налицо явная подмена понятий. Зачем - ответ в новой государственной идеологии России, которая щедро замешана на созданном мифе о Великой Отечественной.

Когда живых свидетелей той войны становится мало, можно без риска смещать акценты, уходя от ужасов войны к концепции красивого боевика с элементами мыльной оперы. И именно эту картинку а не грязную и страшную правду о трагедии сегодня пытается защитить российский закон.

Поэтому вполне логичны разные лозунги. "Можем повторить" в рамках победобесия и "Никогда вновь" в других странах.

В рамках первого, можно наряжать детей в военную форму, говорить о них как будущих фронтовиках (если Родина прикажет). В рамках второго такое поведение дико - поскольку надо сделать все возможное для реализации тезиса "никогда вновь" - дети должны иметь мирную жизнь.

Такая интересная поляризация восприятия исторической правды, где одни ищут реальных участников тех событий, чтобы поклониться им и собрать свидетельства о войне, чтобы "никогда вновь". А другие, чем дальше от войны, тем более активно "плодят ветеранов".