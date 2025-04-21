Кажется, бесполезно советовать людям читать новости, а не реакцию на новости. Потому что истерика востребована у них больше, чем информация.

Вот, например, утечка плана "мирной сдачи Украины" от Дональда Трампа. Массовая реакция в соцсетях такая, как будто нас загнали в ловушку и деваться некуда, вариантов нет.

На самом деле вариантов много, при этом нет никаких оснований вестись на самый дурацкий.

Но публика ведётся. Точнее, не публика, а целевая аудитория. Та самая, у которой истерика востребована больше, чем информация, потому что информацию нужно осмысливать, прилагать интеллектуальные усилия, а истерика раскачивает себя сама и усилий не требует.